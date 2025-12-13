Erste Bohrungen bestätigen Goldpotenzial im La-Brea-Zielgebiet von Tesoro

Anzeige / Werbung

Frühe Ergebnisse deuten auf vielversprechende Parallelen zur Lagerstätte Ternera hin

Positive Bohrergebnisse markieren den Beginn einer neuen Goldgeschichte

Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) hat einen bedeutenden Meilenstein im El-Zorro-Goldprojekt in Chile bekannt gegeben. Die ersten Diamantbohrungen im Zielgebiet La Brea haben ermutigende Goldmineralisierungen hervorgebracht. Alle fünf Bohrlöcher des 1.117 Meter umfassenden Programms durchteuften günstige Wirtsgesteine sowie ausgedehnte Alterationszonen mit anomaler Goldmineralisierung - ein Muster, das den ersten Bohrungen bei der etwa 15 Kilometer südlich gelegenen, unbeschränkten 2,0-Millionen-Unzen-Lagerstätte Ternera ähnelt.

Zu den bedeutenden Analyseergebnissen zählen unter anderem Intervalle von 0,60 m mit 4,19 g/t Gold ab 51,40 m und 1,96 m mit 2,17 g/t Gold ab 197,50 m in Bohrloch ZDDH0402. Mehrere Zonen zeigen diskrete hochgradige Abschnitte innerhalb breiterer mineralisierter Bereiche. Diese Resultate stärken Tesoro in der Einschätzung, dass La Brea das Potenzial für ein umfangreiches mineralisiertes System besitzt.

Bohrmuster zeigen geologische Ähnlichkeiten mit Ternera - Potenzial für eine bedeutende Entdeckung

Zeff Reeves, Geschäftsführer von Tesoro, bezeichnete die ersten Ergebnisse als "einen vielversprechenden Anfang" und betonte, dass die beobachtete Geologie und Mineralisierung "den frühesten Bohrungen bei Ternera ähneln." Weiter führte er aus: "Dies erinnert stark an die ersten Bohrungen bei Ternera, bei denen die ersten Löcher den Rand des Systems durchteuften, bevor nachfolgende Bohrungen eine mittlerweile wachsende Lagerstätte von zwei Millionen Unzen aufdeckten." Diese Einschätzung positioniert La Brea nicht nur als weiteres Ziel, sondern als potenziell transformierende Entdeckung im Rahmen der übergeordneten Distriktstrategie von Tesoro.

Geologisch liegt La Brea im nördlichen Teil des El-Zorro-Goldkorridors und ist durch nordwestlich verlaufende Störungszonen sowie eine bis zu 200 Meter breite Alterationszone geprägt. Kartierungen und Probenahmen deuten auf starke strukturelle Kontrollfaktoren hin, vergleichbar mit denen bei Ternera. Goldführende Quarzadern treten entlang des La-Isla-Granodiorit-Intrusionskörpers auf.

Distriktweite Exploration schreitet mit hohem Tempo voran

Während La Brea zunehmend in den Fokus rückt, setzt Tesoro sein umfassendes Arbeitsprogramm im gesamten El-Zorro-Distrikt fort. Das Unternehmen führt eine vollständig finanzierte Diamantbohrkampagne über insgesamt 38.000 Meter durch - darunter 20.000 Meter Infill-Bohrungen zur Unterstützung der Vor-Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study), 6.000 Meter Erweiterungsbohrungen sowie 12.000 Meter zur Erkundung bislang ungetesteter Zielgebiete wie Kitsune, Calderillas und Toro Blanco.

"Die Planungen für Anschlussbohrungen bei La Brea sind bereits im Gange", bestätigte Reeves und wies zudem auf laufende Programme bei weiteren vorrangigen Zielen hin. Detaillierte geologische Kartierungen, geochemische Multielementanalysen und Oberflächenproben werden ebenfalls vorangetrieben. Derzeit sind fünf Bohranlagen rund um die Uhr bei Ternera im Einsatz.

Wachstum durch geologische Kontinuität und infrastrukturelle Stärke

Tesoros Fähigkeit, neue mineralisierte Korridore zu identifizieren und weiterzuentwickeln, stützt sich auf umfassende Erfahrungen in der noch wenig erkundeten Region der Coastal Cordillera. Die 95,4-prozentige Beteiligung am El-Zorro-Projekt, gehalten über die chilenische Tochtergesellschaft, verschafft dem Unternehmen eine starke Position in einem geologisch ergiebigen und infrastrukturell gut erschlossenen Bergbaukorridor. Ein geophysikalischer Dienstleister wurde zudem beauftragt, detaillierte helimagnetische und radiometrische Untersuchungen im erweiterten Projektgebiet durchzuführen - mit dem Ziel, neue Zielzonen zu generieren.

Mit jeder Bohrkernanalyse und jedem Laborergebnis gewinnt Tesoro zunehmend Vertrauen in das geologische Modell von La Brea. Für Investoren, die frühe Entdeckungen mit Skalierungspotenzial verfolgen, könnte diese erste Bohrkampagne den Auftakt zu einem neuen Kapitel in Tesoros Distriktentwicklungsstrategie darstellen.

https://www.listcorp.com/asx/tso/tesoro-gold-limited/news/maiden-drilling-confirms-significant-gold-system-at-la-brea-3292134.html

