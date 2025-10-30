Tesoro Gold: Aktienkursanstieg von über 150% im Jahr 2025!

Anzeige / Werbung

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Tesoro Gold. (ISIN: AU0000077208)

Jamie Dimon von JPMorgan bemerkte kürzlich, dass es derzeit gute Gründe gibt, das Edelmetall zu halten. Kein Wunder, schaut man sich die Goldpreisentwicklung in diesem Jahr an. Wenn der Vorstandsvorsitzende von JPMorgan etwas als "halbwegs rational" bezeichnet, hören Investoren genau hin. Der seit Langem für seine Skepsis gegenüber nicht verzinslichen Anlagen bekannte Banker erklärte auf der "Fortune Most Powerful Women"-Konferenz in Washington, dass es nun "durchaus Sinn mache", Gold zu besitzen. Gold, das vor zwei Jahren noch unter 2.000 US-Dollar je Unze gehandelt wurde, ist inzwischen auf über 4.000 US-Dollar gestiegen und hat Aktienmärkte deutlich übertroffen.

Investoreninteresse belebt Goldentwickler

Diese Entwicklung ist mehr als nur ein Stimmungswandel - sie verleiht Goldentwicklern weltweit neuen Auftrieb. Steigende Preise stärken nicht nur die Bilanzen bestehender Produzenten, sondern verbessern auch die Wirtschaftlichkeit von Projekten, die sich noch in der Entwicklungsphase befinden.

Zu den Unternehmen, die davon profitieren dürften, gehört Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208). Die jüngste Scoping-Studie für das El Zorro-Projekt in Chile zeigt ein robustes und skalierbares Vorhaben, das vom wieder erwachten Marktinteresse getragen wird.

Die aktualisierte Studie beschreibt einen konventionellen Tagebaubetrieb mit einer prognostizierten Produktion von mehr als 1,2 Millionen Unzen Gold über 15 Jahre. Selbst bei konservativen Preisannahmen - 2.750 US-Dollar pro Unze im Basisszenario - ergibt sich ein Nettobarwert nach Steuern (NPV) von 663 Millionen US-Dollar und eine interne Rendite (IRR) von 51 Prozent.

Solide Wirtschaftlichkeit und schnelle Kapitalrückführung

Tesoro-Geschäftsführer Zeff Reeves bezeichnete die Studienergebnisse als Bestätigung der starken Fundamentaldaten des Projekts. Er hob die metallurgischen Tests hervor, die eine Goldrückgewinnung von 95 Prozent mittels eines kostengünstigen Carbon-in-Pulp-Verfahrens bestätigen. Zudem senkt die Nutzung entsalzter Meerwasserressourcen aus der nahegelegenen Totoralillo-Anlage sowohl das Umweltrisiko als auch die Betriebskosten.

Reeves sieht El Zorro als ersten Schritt hin zu einer potenziellen Distriktentwicklung im größeren Maßstab, bei der weitere Entdeckungen in den Zonen Ternera und Ternera East eine Verlängerung der Minenlaufzeit und Produktionssteigerungen ermöglichen könnten.

Fortschritte in Richtung Entwicklung

Tesoro arbeitet derzeit an Machbarkeitsvorstudien, die bis zum zweiten Quartal 2026 abgeschlossen sein sollen. Diese Untersuchungen sollen den Minenplan verfeinern, untertägige Optionen prüfen und Umweltbewertungen abschließen - als Vorbereitung auf den geplanten Baubeginn im Jahr 2028.

Der Produktionsstart ist für Mitte 2029 vorgesehen, womit ein klarer Weg von der Exploration zur Förderung definiert ist. In Chile, wo der Bergbau eine tragende Säule der Wirtschaft bildet, verspricht das Projekt lokale Beschäftigung und regionale Impulse. Gleichzeitig positioniert es Tesoro als potenziellen mittelgroßen Produzenten.

Das vorsichtige Vorgehen des Unternehmens - gestützt auf bewährte Abbaumethoden und konservative Preisannahmen - spricht Investoren an, die eine disziplinierte Beteiligung am Goldmarkt suchen.

Die erneute Anziehungskraft des Goldes

Jamie Dimons Anerkennung der "Rationalität" von Gold mag kein Aufruf zum Kauf sein, spiegelt jedoch eine umfassendere Neuausrichtung unter Anlegern wider. Angesichts anhaltender Inflation und globaler Unsicherheit gewinnt die Hinwendung zu realen Werten weiter an Stärke.

Für Tesoro Gold bedeutet dieser Wandel eine erhebliche Chance. Das El Zorro-Projekt steht an der Schnittstelle von steigender Nachfrage, disziplinierter Entwicklung und einem unterstützenden Marktumfeld - eine Konstellation, die die nächste Phase des Goldzyklus prägen könnte.

Quellen:

https://www.afr.com/markets/commodities/dimon-says-it-s-semi-rational-to-hold-gold-in-your-portfolio-20251016-p5n2wg

https://smallcaps.com.au/tesoro-gold-strong-scoping-study-results-el-zorro-project-chile/

---?

?Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".

?Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Tesoro Gold: Aktienkursanstieg von über 150% im Jahr 2025! appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000077208