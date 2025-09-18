Tesoro Golds Ternera-Studie weist auf hochkarätige Goldchance in Chile hin

Anzeige / Werbung

Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) hat die Ergebnisse der aktualisierten Scoping-Studie für das El Zorro-Goldprojekt in Chile vorgelegt. Der Plan sieht einen unkomplizierten Tagebaubetrieb vor, der über 15 Jahre hinweg insgesamt 1,26 Mio. Unzen Gold produziert, basierend auf der Mineralressourcenschätzung Ternera vom August 2025 und einer Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 3,0 Mio. Tonnen pro Jahr. Alle Ergebnisse werden auf 100%-Basis dargestellt, wobei Tesoro einen Anteil von 90% hält.

Hervorragende Wirtschaftlichkeit bei konservativen Goldpreisen

Bei einem Goldpreis von 2.750 USD/oz weist die Studie einen Nettobarwert (NPV7,5%) von 917 Mio. USD und eine interne Verzinsung (IRR) von 60% vor Steuern aus; nach Steuern belaufen sich die Werte auf 663 Mio. USD und 51%. Unter Annahme des Spotpreises von 3.300 USD/oz steigen die Werte auf 1.331 Mio. USD NPV und 79% IRR vor Steuern. Der Abbauplan umfasst 41 Mio. Tonnen mit 1,02 g/t Au, entsprechend 1,3 Mio. Unzen enthaltenem Gold. Die Produktion soll in den ersten neun Jahren durchschnittlich 111.000 Unzen pro Jahr erreichen. Die geplante Minenlaufzeit beträgt 13,5 Jahre, bei durchschnittlichen All-in Sustaining Costs (AISC) von 1.216 USD/oz. Die Metallurgie unterstützt ein einfaches CIP-Verfahren mit Ausbeuten von über 94%. Die anfänglichen Investitionskosten werden auf 248 Mio. USD veranschlagt. Der Vorstand hat eine Vor-Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study) genehmigt, deren Fertigstellung für das 2. Quartal 2026 geplant ist.

Wachstum und Optimierung bereits eingeleitet

Tesoro arbeitet an Verfeinerungen der Minenplanung, Studien zum Untertagepotenzial sowie an ökologischen Projektsträngen. Die Exploration am Standort Ternera und im gesamten Distrikt wird fortgesetzt, mit Bohrungen, die auf flache Erweiterungen und neue Zonen abzielen.

Geschäftsführer Zeff Reeves erklärte: "Im Namen des Tesoro-Teams freue ich mich, die Ergebnisse dieser Studie vorstellen zu dürfen, die sich auf eine erweiterte und verbesserte Tagebau-Goldförderung und -aufbereitung in unserem El Zorro-Goldprojekt in Chile konzentriert. Die Resultate belegen eine äußerst attraktive Entwicklungschance mit konventionellem Bergbau und Aufbereitung. Das Projekt weist eine starke Wirtschaftlichkeit, eine kurze Amortisationszeit und robuste Cashflows über eine anfängliche Laufzeit von 14 Jahren auf."

Er verwies zudem auf metallurgische Testarbeiten, die Rückgewinnungsraten von etwa 95% mittels kostengünstiger CIP-Verarbeitung unter Nutzung entsalzten Wassers bestätigten. Die Lagerstätte bleibt offen, wobei sowohl untertägige als auch distriktweite Potenziale noch zu bewerten sind.

Standortvorteil in weltbekannter Bergbauregion

El Zorro liegt in der chilenischen Atacama-Region, nur 13 km von der Pazifikküste und 57 km vom Hafen Caldera entfernt. Chile zählt zu den weltweit führenden Bergbaujurisdiktionen, ohne Goldabgaben und mit einem transparenten Körperschaftsteuersatz von 27%.Das Projekt profitiert von asphaltiertem Straßenzugang, Stromanschluss innerhalb von 25 km, einer nahegelegenen Entsalzungsanlage und einem Hafen sowie regionalen Flugverbindungen nach Santiago. Diese Standortvorteile verschaffen dem Projekt zusätzliche Wettbewerbsfähigkeit.

Langfristige Produktion mit schneller Amortisation

Die Produktionsprognosen belaufen sich auf insgesamt 1,26 Mio. Unzen über 13,5 Jahre, mit einem jährlichen Durchschnitt von 111.000 Unzen in den ersten neun Jahren. Der frühe Cashflow basiert auf 90% angezeigten Ressourcen während der 20-monatigen Amortisationsphase nach Steuern, bevor auf eine stabile Mischung von 85% angezeigten und 15% abgeleiteten Ressourcen übergegangen wird. Die Planung sieht einen jährlichen Durchsatz von 3,0 Mio. Tonnen vor, unter Anwendung konservativer Annahmen zu Verdünnung und Rückgewinnung.

