PTA-News: Aktien Global News: De.mem im Endspurt zur WaterMark-Zertifizierung - Türöffner für neuen Umsatzschub

Aktien Global News: De.mem im Endspurt zur WaterMark-Zertifizierung - Türöffner für neuen Umsatzschub

Frankfurt (pta000/20.09.2025/18:02 UTC+2)

Der Spezialist für dezentrale Wasseraufbereitung De.mem steht kurz vor dem nächsten Meilenstein. Die WaterMark-Zertifizierung für den australischen Markt ist in greifbarer Nähe. "Die Chancen stehen gut, dass wir in den kommenden Monaten dieses wichtige Qualitätssiegel auf unsere Membrantechnologie erhalten", erklärt De.mem-CEO Andreas Kröll. Bereits im Vorjahr hatte das Unternehmen mit der NSF-Zulassung einen wichtigen Schritt in Richtung US-Markt getan. Jetzt soll die heimische Zulassung folgen - ein klares Signal für Qualität im Haushaltsfilterbereich.

Die Prüfung durch die australischen Behörden ist nahezu abgeschlossen. Für De.mem ist das nicht nur ein Prestigeprojekt, sondern ein klarer Hebel für das operative Geschäft. "Die Watermark-Zertifizierung ist ein weiterer wichtiger Baustein für mehr Umsatz- und Gewinnwachstum im Heimatmarkt", so Kröll. Die Tests und Prüfungen wurden bereits bestanden, die finale Zertifizierung wird in den nächsten sechs Monaten erwartet.

Milliardenmarkt im Visier - De.mem positioniert sich in Australien

Die wirtschaftliche Dimension ist beachtlich: Der australische Markt für Wasserfiltersysteme hat ein geschätztes Volumen von rund 1,2 Mrd. US-Dollar jährlich (Quelle: imarc). Mit der WaterMark-Zertifizierung will De.mem hier künftig stärker mitmischen - und das nicht nur im Privatkundensegment. Die Zertifizierung wird als Qualitätssiegel im gesamten Markt wahrgenommen und schafft Vertrauen bei Kunden und Installateuren gleichermaßen. "Zertifizierungen sind generell ein absolutes Aushängeschild und werden weltweit als Qualitätsmerkmal anerkannt", betont Kröll.

Dabei bleibt Australien nur der Anfang. De.mem will den Schwung nutzen und neue Märkte erschließen - vor allem in Asien. Der Bedarf an Haushalts-Wasserfiltern ist dort besonders hoch. Erste Schritte sind bereits eingeleitet: Produkttests laufen in Indonesien, Gespräche mit möglichen Partnern in Indien sind im Gange.

Asiatische Expansion - De.mem sieht dynamisches Wachstum

Der globale Trend spricht für De.mem: Studien prognostizieren ein jährliches Wachstum von rund 10 Prozent bei Haushaltsfiltern bis 2030. Für das Unternehmen bedeutet das reichlich Potenzial. Kröll gibt sich entsprechend optimistisch: "In diesem stark wachsenden Markt sind wir bereits jetzt gut aufgestellt und zuversichtlich weiter wachsen zu können."

Mit der erwarteten Zertifizierung will De.mem gezielt durchstarten. Besonders im asiatischen Raum ist die Nachfrage nach bezahlbaren, platzsparenden und zuverlässigen Wasserfiltern groß. Der Fokus liegt auf kompakten Lösungen, die sich in beengten Wohnverhältnissen einfach integrieren lassen.

Wettbewerbsvorteil durch WaterMark - Zugang zum australischen Markt

Die WaterMark-Zertifizierung ist für De.mem nicht nur ein Gütesiegel, sondern auch ein regulatorisches Muss. Der australische National Construction Code (NCC) schreibt vor, dass alle Produkte, die in der WaterMark-Produktliste aufgeführt sind, zertifiziert sein müssen. Ohne dieses Siegel dürfen Sanitärinstallateure die Produkte nicht verbauen - selbst wenn sie verkauft werden dürfen.

Dementsprechend ist der Erhalt der WaterMark-Zertifizierung entscheidend für De.mems Haushaltsfilterstrategie. Die Membrantechnologie von De.mem erfüllt laut Unternehmen alle Voraussetzungen: Sie filtert Verunreinigungen aus dem Wasser und liefert Trinkwasser in hoher Qualität. Das kompakte Design erlaubt eine einfache Installation - selbst in kleinen Haushalten.

Regulatorischer Hebel wird zum Umsatztreiber

Die WaterMark-Zertifizierung dürfte sich damit als klarer Türöffner für den australischen Markt erweisen. Für De.mem ist sie ein zentrales Element der Wachstumsstrategie - sowohl im Inland als auch für den asiatischen Raum. Der Markt für Haushaltswasserfilter ist in Bewegung, und De.mem bringt sich in eine aussichtsreiche Position.

----------

De.mem

ISIN: AU000000DEM4

http://www.demembranes.com

Land: Australien

