PTA-News: Aktien Global News: Aktien im Fokus: Siemens Energy, Deutsche Telekom, De.mem

Frankfurt (pta000/14.09.2025/07:55 UTC+2)

Werbung - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Auftraggeber: De.mem Limited (WKN: A2DNYE)

Siemens Energy hebt dank überraschend starker Auftragseingänge seine Prognosen an, überzeugt damit aber nicht alle Analysten / Bei der Deutschen Telekom sieht die DZ Bank trotz diverser Herausforderungen weiteres Kurspotenzial. / Der australische Anbieter von Wasseraufbereitungsanlagen De.mem punktet mit innovativen Membrantechnologien und einer kontinuierlichen Steigerung der Einnahmen.

Siemens Energy: Analysten zeigen sich kritisch

Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0) hat im dritten Geschäftsquartal von einem unerwartet starken Auftragseingang profitiert und daraufhin die Prognosen für Umsatz und operatives Ergebnis (EBITDA) leicht nach oben angepasst. Das Unternehmen reagiert damit auf eine anhaltend hohe Nachfrage nach seinen Produkten und Dienstleistungen, die sich trotz eines herausfordernden Marktumfelds als robust erwiesen hat. Trotz der positiven operativen Impulse bleibt die Einschätzung der Aktie an der Börse zurückhaltend. Das Analysehaus Bernstein Research hat seine Einstufung für Siemens Energy mit "Underperform" bestätigt und das Kursziel bei 37 Euro belassen. Die Analysten verweisen dabei vor allem auf die aus ihrer Sicht weiterhin ambitionierte Bewertung des Papiers, die sie angesichts bestehender Risiken und Unsicherheiten im Geschäftsmodell für nicht gerechtfertigt halten. Damit bleibt Siemens Energy trotz verbesserter Geschäftsaussichten aus Sicht von Bernstein Research unter Druck. Die Experten mahnen zur Vorsicht und sehen kurzfristig kein signifikantes Aufwärtspotenzial für die Aktie.

Deutsche Telekom: US-Tochter als Erfolgsfaktor

Die DZ Bank hat in einer aktuellen Studie ihre Kaufempfehlung für die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508) bekräftigt und sieht den fairen Wert weiterhin bei 38 Euro. Die Analysten verweisen insbesondere auf die anhaltend solide operative Entwicklung des Konzerns, die sich auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld fortsetzt. Im aktuellen Kursniveau sehen sie weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie. Ein wesentlicher Treiber für das Wachstum des Konzerns bleibt nach Ansicht der DZ Bank T-Mobile US. Die US-Mobilfunktochter profitiert weiterhin von einer starken Position auf dem US-Markt und trägt maßgeblich zur Ergebnisentwicklung der Gruppe bei. Die Ertragsdynamik von T-Mobile US wird von der DZ Bank als entscheidender Faktor für die Bewertung der Deutschen Telekom hervorgehoben. Darüber hinaus unterstreicht die DZ Bank die robuste Wettbewerbsposition und die starke Marke der Deutschen Telekom als zentrale Stärken. Trotz des intensiven Wettbewerbs und makroökonomischer Unsicherheiten gelingt es dem Konzern, seine Marktstellung zu behaupten und sich erfolgreich weiterzuentwickeln. Die Analysten erwarten, dass diese Faktoren auch künftig für eine stabile Geschäftsentwicklung sorgen werden.

De.mem: Wachstumsunternehmen aus Australien

Im dynamischen Markt der Wasseraufbereitungstechnologie nimmt De.mem (ISIN: AU000000DEM4) eine technologisch führende Rolle ein. Das australische Unternehmen, bekannt für seine innovativen Membranverfahren, bietet dezentrale Lösungen für industrielle Anwendungen an. Mit der Entwicklung einer mit Graphenoxid verbesserten Polymer-Ultrafiltrationsmembran setzte De.mem neue Maßstäbe in der Effizienz und Durchflussrate, was die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens unterstreicht. Im ersten Halbjahr 2025 berichtete De.mem über einen Anstieg der Bareinnahmen um 16 Prozent auf den Rekordwert von 15,7 Millionen Australischen Dollar. Außergewöhnlich ist die Kontinuität des Erfolgs, denn das Unternehmen konnte seine Einnahmen bereits das 25. Quartal in Folge im Vergleich zum Vorjahresquartal steigern. CEO Andreas Kroell betont die überdurchschnittliche Entwicklung im Vergleich zum Markt und die Ambitionen, diesen Trend fortzusetzen. Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat sich De.mem als ein wachstumsstarker Akteur im Bereich der Wasseraufbereitung etabliert. Die zukunftsweisenden Technologien und die strategische Ausrichtung tragen maßgeblich zu diesem Erfolg bei.

