Aya Gold & Silverhat nach einem Hoch am Dienstag bei 10,31 Euro und einem maximalen Tradinggewinn von 19,88 Prozent seit Anfang September korrigiert. Wir gehen davon aus, dass die Aktie nach einer Verschnaufpause auf die Erfolgsspur zurückfindet. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps hatten wir am 31. August geschrieben: "Der kanadische Silberproduzent verkündete Mitte August ein Rekordquartal, Umsatz und Gewinn haben ...

