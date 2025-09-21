Die Geschäfte laufen derzeit verhalten. Doch die Aktie überzeugt mit einer hohen Dividendenrendite - und das Potenzial ist groß, sollte die Rohstoffnachfrage wieder anziehen. Rohstoffe sind nicht vermehrbar. Deshalb liefern Aktien gut aufgestellter Minenbetreiber nicht nur einen strategischen Substanzwert im Portfolio, sondern können - je nach Marktphase - auch zu starken Dividendenzahlern werden. Entscheidend ist dabei der richtige Einstiegszeitpunkt.Zyklisches ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE