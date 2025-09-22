EQS-News: BB BIOTECH AG / Schlagwort(e): ESG

Medienmitteilung vom 22. September 2025 BB Biotech wird in den SPI ESG Index aufgenommen Die BB Biotech AG gibt bekannt, dass sie per heute, 22. September 2025 in den SPI ESG Index der SIX Swiss Exchange aufgenommen wird. Damit wird das langjährige Engagement der Investmentgesellschaft für verantwortungsbewusstes Investieren und nachhaltige Unternehmensführung hervorgehoben. Dr. Christian Koch, Head BB Biotech bei Bellevue Asset Management, erklärt: «Die Aufnahme in den SPI ESG Index ist eine wichtige Bestätigung für unser Engagement im Bereich Nachhaltigkeit. Sie unterstreicht zugleich unseren strategischen Fokus auf innovative Biotechnologieunternehmen, die sowohl finanziellen Mehrwert schaffen als auch einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten.» Der 2021 lancierte SPI ESG Index umfasst Unternehmen des Swiss Performance Index (SPI), die von der unabhängigen Nachhaltigkeitsagentur Inrate nach strengen Kriterien ausgewählt werden. Damit bietet er Investoren eine transparente Benchmark für nachhaltige Aktienanlagen in der Schweiz. Die Aufnahme erhöht die Sichtbarkeit von BB Biotech bei ESG-orientierten Investoren und unterstreicht die langfristige Attraktivität des Portfolios. Für weitere Informationen:

Bellevue Asset Management AG

Theaterstrasse 12, 8001 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00 Head BB Biotech

Dr. Christian Koch



Head Investor Relations

Rachael Burri E-Mail: ir@bbbiotech.com

Tel.: +41 44 267 67 00



Media Relations

Tanja Chicherio, tch@bellevue.ch www.bbbiotech.ch

Unternehmensprofil

BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen/Schweiz, die an der Schweizer und deutschen Börse notiert ist. Seit 1993 investiert das Unternehmen in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung, die hauptsächlich in den USA und Westeuropa ansässig sind. BB Biotech AG ist eine der führenden Investoren in diesem Sektor. Der kompetente Verwaltungsrat mit seiner langjährigen Erfahrung legt die Anlagestrategie und -richtlinien fest. Die Anlageentscheide werden durch das erfahrene Investment Management Team der Bellevue Asset Management AG auf der Basis von umfassendem Investment Research getroffen.



