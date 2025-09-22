© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Zentralredaktion - Dall-E

Laut der Bank of America ist ASML bereit zu wachsen, da die Nachfrage nach Halbleiterausrüstung zunimmt - insbesondere nach dem 5-Milliarden-Dollar-Deal zwischen Nvidia und Intel.Die Bank hat die Aktie mit Kaufen bewertet und das Kursziel für die in den USA notierten Aktien von 833 auf 1.082 US-Dollar angehoben. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 16 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs. "Auch wenn der Intel-Deal nicht zu einer Foundry-Vereinbarung zwischen beiden Parteien führt, glauben wir, dass ein potenziell wettbewerbsfähigeres Intel sowohl im Rechenzentrum- als auch im PC-Bereich positiv für die Halbleiterindustrie sein sollte", meint Analyst Didier Scemama in einer …