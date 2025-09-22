Die Börse boomt, strategische Kooperationen sind da nichts Ungewöhnliches. In der letzten Woche dann der Hammer: Der weltgrößte Chip-Designer Nvidia steigt mit einer milliardenschweren Investition beim Rivalen Intel ein. Nvidia wird Intel-Anteile im Volumen von 5 Mrd. USD übernehmen, teilten die beiden Halbleiter-Konzerne mit. Zudem planen sie die gemeinsame Entwicklung von Chips für PCs und Rechenzentren im Bereich Künstlicher Intelligenz. Weiteres Öl für die eh schon dauerhaussierende NASDAQ. Eine Zinssenkung der FED am Mittwoch katapultierte dann auch noch die Edelmetalle nach oben. Gold touchiert die Marke von 3.700 USD, Silber erklimmt die nächste Hürde bei 43 USD. Die Hausse geht weiter und es sind wie gewohnt die HighTech-Werte sowie auch Gold-Titel wie Sranan Gold. Hier ein wichtiges Update.

