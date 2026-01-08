Der Start startet mit leichten Kursabschlägen in die zweite Wochenhälfte und verliert rund 30 Minuten vor Beginn des Xetra-Handels 0,4 Prozent. Am Mittwoch war der deutsche Leitindex - angetrieben von Kursgewinnen bei Rheinmetall und Infineon - erstmals über 25.000 Punkte geklettert und hatte ein neues Rekordhoch markiert. Aussagen von US-Präsident, der ein Auge auf Grönland geworfen hat, wurden von den Marktteilnehmern ebenso beiseite geschoben wie der Regierungsumsturz der USA in Venezuela. Alle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
