HeraMED - Der nächste große KI-Durchbruch in der Frauengesundheit?

Hin und wieder betritt ein Unternehmen nicht nur mit einem Produkt den Markt - sondern mit einer Mission, einer Bewegung und einem echten Alleinstellungsmerkmal. HeraMED ist genau so ein Unternehmen.

Dieser Artikel wird im Namen von HeraMED Ltd (ASX: HMD | WKN: A2PQND | SYM: 1I4) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser,

in einer Gesundheitsbranche, die seit jeher von Männern für Männer konzipiert wurde, entwickelt sich dieser ASX-gelistete Vorreiter still und leise zur fortschrittlichsten digitalen Plattform für Frauengesundheit weltweit. Das Unternehmen kombiniert FDA-zertifizierte Technologie, prädiktive KI und ein wiederkehrendes Umsatzmodell zu einem skalierbaren, EHR-integrierten Ökosystem. Und all das basiert bereits auf klinischen Daten, echten Krankenhaus-Implementierungen und zahlenden Kunden.

Hier handelt es sich nicht um einen Beta-Test. HeraMED hat ein marktreifes Produkt, Referenzkunden in den USA und eine kurzfristige Roadmap voller Umsatztreiber - von kommerziellen Rollouts bis hin zur KI-basierten Automatisierung.

Wer also nach einer frühen Digital-Health-Chance mit Milliardenpotenzial, regulatorischem Rückenwind und realem Markteintritt sucht - für den könnte jetzt der richtige Einstiegszeitpunkt sein.



Das Problem, das HeraMED lost

Beginnen wir mit dem Ausmaß des Problems:

111 Milliarden USD werden jährlich für Schwangerschaftsbetreuung in den USA ausgegeben - und dennoch verschlechtern sich die Ergebnisse.

werden jährlich für Schwangerschaftsbetreuung in den USA ausgegeben - und dennoch verschlechtern sich die Ergebnisse. Die Müttersterblichkeit liegt inzwischen doppelt so hoch wie der OECD-Durchschnitt .

. Über 36% der US-Bezirke gelten als "Maternity Deserts" - ohne Zugang zu Gynäkologen oder Geburtsmedizin.

- ohne Zugang zu Gynäkologen oder Geburtsmedizin. Und das Entscheidende: Über 80% aller Gesundheitsentscheidungen treffen Frauen, werden aber bei mehr als 770 Erkrankungen später diagnostiziert als Männer.

Das ist keine einfache Versorgungslücke - das ist ein systemisches Versagen.

Es kostet Leben. Es kostet Geld. Und es kostet unsere Wirtschaft Milliarden.

HeraMED betritt die Bühne

Die Geschichte von HeraMED beginnt mit dem Ziel, Schwangerschaftsversorgung durch Remote Patient Monitoring (RPM) zu digitalisieren.

Daraus entstand HeraCARE - eine von der FDA zugelassene, klinisch validierte Plattform zur Überwachung der Herzfrequenz des Fötus, des Blutdrucks, Blutzuckers, der Stimmungslage und mehr - alles über eine mobile App gekoppelt mit einem Dashboard für medizinisches Fachpersonal.

Das eigene Messgerät HeraBEAT liefert klinisch verwertbare Daten ab der 16. Schwangerschaftswoche - deutlich früher und portabler als Wettbewerber wie NUVO oder Babyscripts.

Doch das war erst der Anfang.

Heute verfolgt HeraMED einen größeren, lukrativeren Plan: Der Wandel von einem reinen Schwangerschaftstool hin zu einem KI-gestützten Gesundheitsbegleiter für alle Lebensphasen der Frau - von der Fruchtbarkeit bis zur Menopause.

Eine strategische Neuausrichtung, die Unternehmensbewertungen neu definiert.

Ein skalierbares Geschäftsmodell mit Tiefgang

Die Monetarisierung ist klar, diversifiziert und auf Wachstum ausgelegt:

Umsatzquelle Details Geräteverkauf ~350 USD pro HeraBEAT-Einheit Wiederkehrende SaaS ~39-59 USD pro Nutzer/Monat US-Erstattungen ~800 USD pro Schwangerschaft über CPT KI-Companion Monetarisierbare Funktionen geplant Hybride Nutzung Versicherer + Arbeitgeber + Kliniken



Noch entscheidender: HeraMED steigert die Produktivität von Ärzten um bis zu 46%, reduziert physische Arztbesuche um bis zu 50% und erhöht gleichzeitig den Umsatz pro Schwangerschaft - während sich die Versorgung für Patientinnen verbessert.

Ein ROI, bei dem selbst die konservativsten CFOs und Gesundheitssysteme aufhorchen.

Erste US-Rollouts mit messbarem Erfolg

HeraMED ist bereits in mehreren realen Versorgungssystemen aktiv - darunter ein Top-10-Krankenhaus in den USA, wo hunderte Schwangere in neun verschiedenen Versorgungsmodellen betreut werden - einschließlich Programmen für psychische Gesundheit nach der Geburt und Hochrisikoschwangerschaften.

Die Resultate:

Verbesserte Versorgungsqualität und Patientenzufriedenheit

Deutlich geringere Klinikbesuche

Mehrere lebensrettende Eingriffe durch Echtzeit-Alarme

Ein Hybridmodell, bei dem 30-50% der Kontakte remote stattfinden

Die Integration in führende US-Krankenhausinformationssysteme wie Epic ist in vollem Gange.

Das Ergebnis: Bessere Ergebnisse, effizientere Abläufe und belastbare Datensätze - die direkt in HeraMEDs nächste KI-Generation einfließen.

Strategische Positionierung: KI trifft Frauengesundheit

Jetzt betritt HeraMED seine nächste Wachstumsphase: Eine KI-getriebene Transformation, angekündigt in der Technologie-Roadmap Juli 2025.

Was kommt als Nächstes?

Meilensteine Q3 2025 - Q2 2026:

KI-Virtual Companion : Empathischer, dialogbasierter Support für Patientinnen

: Empathischer, dialogbasierter Support für Patientinnen KI-Assistenz für Ärzte : Echtzeit-Notizen, Entscheidungsunterstützung

: Echtzeit-Notizen, Entscheidungsunterstützung Neue vernetzte Geräte : Zellulare Blutzucker- und Herzmonitore

: Zellulare Blutzucker- und Herzmonitore EHR-Integration : Rollout bei Cerner & Epic

: Rollout bei Cerner & Epic Telefonbasierter KI-Agent : Menschlich wirkende Dialoge

: Menschlich wirkende Dialoge Dashboards für Kostenträger: Echtzeit-ROI für Value-Based Care

Das ist keine "Vision", sondern eine phasierte Markteintrittsstrategie, perfekt ausgerichtet auf die US-Gesundheitspolitik, den Fachkräftemangel und Digitalisierungsdruck in den Kliniken.

Eine Pipeline voller Katalysatoren

HeraMED ist nicht nur finanziert - es ist vorbereitet.

Mit über 7 Mio. USD eingesammeltem Kapital, einer Runway von 12+ Monaten und mehreren Förderanträgen (Australien, EU) ist das Unternehmen optimal aufgestellt für die nächste Wachstumsstufe.

Bevorstehende Trigger:

Finale Epic EHR-Integration

Zweiter kommerzieller Vertrag mit einem großen US-Krankenhaussystem

Expansion über Channel-Partner (Lovu, Metronomic)

(Lovu, Metronomic) Launch des KI-Virtual Companion V1

Ergebnisse der klinischen Studie am Gold Coast University Hospital

Ausweitung der SaaS-Umsätze & CPT-Abrechnungsströme

Jeder dieser Punkte kann Umsatz, Sichtbarkeit und Kundenbasis signifikant steigern.

Der Markt ist reif für HeraMEDs Lösungen

Das Timing könnte besser nicht sein:

Der Markt für Remote Patient Monitoring wächst in den USA mit 18,4 % CAGR

wächst in den USA mit Digitale Frauengesundheit wird bis 2028 auf über 60 Mrd. USD geschätzt

wird bis 2028 auf über geschätzt 81% der US-Arbeitgeber planen Ausbau der Leistungen für Frauengesundheit bis 2027

Kurzum: Die Nachfrage steigt, die Vergütungssysteme ziehen mit, und die Kliniken suchen aktiv nach skalierbaren Lösungen mit echtem ROI.

HeraMED ist eines der wenigen Frühphasenunternehmen, das alle Haken setzt - Produkt, Traktion, Team und Timing.

Ein Führungsteam mit globaler Vision

HeraMED wird von einem erfahrenen Team aus Gesundheitsexperten, Tech-Veteranen und strategischen Beratern geführt:

Anoushka Gungadin (CEO) - Ehemalige UN-Delegierte, internationale Skalierungsexpertin

- Ehemalige UN-Delegierte, internationale Skalierungsexpertin Jeff Garibaldi (Chief Growth Officer) - Über 700 Mio. USD an Exits; 500 Mio. USD Gesundheitsumsatz verantwortet

- Über 700 Mio. USD an Exits; 500 Mio. USD Gesundheitsumsatz verantwortet Sharon Howell (Advisor) - Ex-Performance-Chefin von Centene

- Ex-Performance-Chefin von Centene Cheryle Royle (Advisor) - Ehemalige Klinik-CEO, preisgekrönte Führungspersönlichkeit

- Ehemalige Klinik-CEO, preisgekrönte Führungspersönlichkeit Vivek Krishnan (AI Advisor) - Ex-McKinsey Healthcare Leader & KI-Architekt

Hinweis: HeraMED steht kurz vor der Berufung eines US-basierten Gesundheitsexperten in eine leitende klinische Rolle - ein Schritt zur Stärkung der Glaubwürdigkeit und Beschleunigung der US-Expansion. Die Ankündigung folgt in Kürze.

Der Unterschied: Plattform statt Point Solution

Im überfüllten Markt der Schwangerschafts-Apps sticht HeraMED mit seinem Plattform-Ansatz klar hervor:

Merkmal HeraMED FDA-zugelassenes FHR-Gerät ? (ab 16. Woche) KI-gestützte Alarme ? Vollständige EHR-Integration ? (Epic, Cerner) Postpartum-Mental-Health ? Automatisierte Arztnotizen ? (ab Q4 2025) SaaS- & Hardware-Erlösmodell ? KI-Roadmap für Begleitagenten ?



HeraMED entwickelt keine App - sondern ein intelligentes, integriertes und ROI-orientiertes Ökosystem.

Fazit: Eine seltene Einstiegschance

Das ist der erste Artikel, den wir über HeraMED veröffentlichen. Aber ganz sicher nicht der letzte.

Denn dieses Unternehmen hat alles, was ein kommender Durchbruch braucht:

Ein riesiger, unterversorgter Zielmarkt

Bereits aktive Klinik-Implementierungen mit FDA-Freigabe

Eine durchdachte, praxisnahe KI-Strategie

Eine solide Bilanz und Kapitaldecke

Kurzfristige Meilensteine mit hoher Signalwirkung

Wir werden HeraMED in den kommenden Quartalen intensiv verfolgen - wenn Partnerschaften ausgebaut, KI-Funktionen eingeführt und weitere Märkte erschlossen werden.

Wenn Sie an der Schnittstelle von Digital Health, KI, Frauengesundheit und Wachstumsinvestments interessiert sind - dann sollten Sie HeraMED jetzt auf dem Radar haben. Nicht später. Jetzt.

Ticker: WKN: A2PQND | SYM: 1I4

Website: www.hera-med.com



