NEW YORK (dpa-AFX) - Der Online-Broker Robinhood ist seit diesem Montag Mitglied im S&P 500 . Zudem sind Applovin, eine Werbeplattform für App- und Spieleentwickler, sowie der Industriedienstleister Emcor Group in den Index mit den 500 bedeutendsten US-börsennotierten Unternehmen aufgenommen worden. Dies geht auf Änderungen zurück, die der Index-Anbieter S&P Global Anfang September mitgeteilt hatte. Aus dem Index herausgenommen wurden im Gegenzug MarketAxess, Caesars Entertainment sowie Enphase Energy./mis/stk/jha/
US29084Q1004, US78378X1072, 2455711, US03831W1080, US7707001027
