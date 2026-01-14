Anzeige
Mittwoch, 14.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold auf Rekordhoch: Eine der spannendsten Gold-Stories 2026 steht ganz am Anfang
WKN: 157484 | ISIN: US20030N1019 | Ticker-Symbol: CTP2
Tradegate
13.01.26 | 21:50
24,440 Euro
-0,08 % -0,020
Branche
Telekom
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
COMCAST CORPORATION Chart 1 Jahr
COMCAST CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
24,43024,47007:25
0,0000,00007:25
Firmen im Artikel
ABM INDUSTRIES
ABM INDUSTRIES INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABM INDUSTRIES INC38,000-0,52 %
COMCAST CORPORATION24,440-0,08 %
EMCOR GROUP INC562,60-2,26 %
INTERDIGITAL INC270,000,00 %
PEPKOR HOLDINGS LIMITED1,3900,00 %
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION97,50+0,52 %
WINNEBAGO INDUSTRIES INC39,2000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.