Die Übernahme von Vitesco hat sich aus vielerlei Hinsicht ausgezahlt. Mit gestärktem Produktportfolio und neuen Wachstumsfeldern legt Schaeffler nun einen höheren Gang ein. Ambitionierte Mittelfristziele und vielversprechende Visionen zu neuen Wachstumsfeldern haben für gute Stimmung auf Schaefflers Kapitalmarkttag gesorgt. Im Mittelpunkt steht dabei die Transformation hin zu einer führenden Motion Technology Company, die CEO Klaus Rosenfeld konsequent vorantreibt. Wie die Herzogenauracher am Dienstag (16.9.) mitteilten, sollen in den kommenden Jahren ein deutlicher Umsatzsprung sowie eine Verdoppelung des bereinigten EBIT erzielt werden. Konkret werden für das Jahr 2028 ein Umsatz von 27 bis 29 Mrd. Euro (2024: 24,3 Mrd. Euro) und eine EBIT-Marge von 6 bis 8% (2024: 3,5%) angepeilt. Deutliche Verbesserungen soll es auch beim Free Cash Flow geben, der von -694 Mio. Euro im Jahr 2024 auf +400 bis +600 Mio. Euro im ...

