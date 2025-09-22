Der Start bei unserer neuen Empfehlungsliste-Position Verve ist verheißungsvoll verlaufen. Nach einem charttechnischen Doppeltief befindet sich die Aktie auf Erholungskurs, auch gestützt durch zwei weitere Übernahmen, mit denen die Marktposition in Europa ausgebaut wurde. Akquisition Nr. 1 - die für 24,5 Mio. Euro erworbene Acardo Group AG - betreibt eine Plattform für Couponing- und Cashback-Lösungen, arbeitet mit zahlreichen Markenherstellern und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Aktien-Global.de