Gute Nachrichten von ITM Power zum Start in die neue Handelswoche. Der deutsche Energie-Riese RWE will perspektivisch mehr Elektrolyse-Module von den Briten beziehen. Dafür reserviert das DAX-Unternehmen eine hohe Megawatt-Zahl an Leistung beim Wasserstoff-Spezialisten. Die Aktie steht vor einem Kaufsignal.Konkret haben ITM Power und RWE einen Kapazitätsreservierungsvertrag über 150 Megawatt für NEPTUNE V-Einheiten abgeschlossen. Die Reservierung entspreche 30 Einheiten, die Abrufung dieser soll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
