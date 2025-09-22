EQS-News: EuroTeleSites AG
/ Schlagwort(e): Rating
FitchRatings hat jüngst den Ausblick für EuroTeleSites AG von "Stabil" auf "Positiv" revidiert und das Long-Term Issuer Default Rating (IDR) des Unternehmens mit BBB- bestätigt, das als Investment Grade eingestuft wird. Dies spiegelt das anhaltende Vertrauen in die Finanzkraft und die strategische Ausrichtung von EuroTeleSites wider.
Anlässlich des zweijährigen Börsenjubiläums des Unternehmens am 22. September unterstreicht der verbesserte Ausblick die soliden Fortschritte seit dem Börsengang und stärkt die Stärke des Geschäftsmodells.
Bevorstehende Termine:
22.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|EuroTeleSites AG
|Lassallestraße 9
|1020 Wien
|Österreich
|E-Mail:
|info@eurotelesites.com
|Internet:
|eurotelesites.com
|ISIN:
|AT000000ETS9
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2201336
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2201336 22.09.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group