TIN INN hat solide Ergebnisse für das 1. Halbjahr 2025 vorgelegt und liegt damit auf Kurs, die bestätigte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 zu erreichen: ein Gesamtoutput von 14 Mio. EUR, ein EBITDA von 4,1 Mio. EUR und ein EBIT von 2,5 Mio. EUR. Unterstützt wurde dies durch Verbesserungen bei den Kennzahlen des ersten Halbjahres: Die verkauften Übernachtungen stiegen um 34 % auf 12,8 Tsd., die Auslastung erhöhte sich auf 72,1 % (nach 69,4 %), während sowohl der RevPAR (+3,3 % yoy) als auch der ADR (+2,7 % yoy) zulegten. Das Management bestätigte seinen Expansionsplan, die Zahl der Hotels bis Jahresende von sechs auf zehn zu erhöhen, mit mittelfristigen Zielen von 20 Standorten bis 2026 und über 50 bis 2028 - im Einklang mit den Schätzungen von mwb. Bei unveränderten Prognosen bestätigen wir unsere Halten-Empfehlung mit einem Kursziel von 10,70 EUR. Die Aktie sollte für wachstumsorientierte Investoren, die ein einzigartiges und hochgradig vielversprechendes Geschäftsmodell mit disruptivem Potenzial suchen, weiterhin interessant bleiben. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tin-inn-holding-ag





