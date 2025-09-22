ROCHE hat einen Forschungserfolg mit einem Brustkrebsmittel verbucht: Das Prüfpräparat Giredestrant erreichte in Kombination mit dem Medikament Everolimus die gesteckten Ziele der zulassungsrelevanten Studie evERA. Es war die erste positive Kopf-an-Kopf-Phase-III-Studie. ROCHE wird die Daten nun an einem bevorstehenden Fachkongress präsentieren und den jeweiligen Zulassungsbehörden vorlegen. Ziel ist es, die Behandlung so schnell als möglich für Patientinnen zugänglich zu machen. Die Aktie schießt heute auf grün!
