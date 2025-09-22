Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der pferdewetten.de AG vom 19.09.2025:Die Inhaber der Unternehmenswandelanleihe 2023 (ISIN DE000A30V8X3/ WKN A30V8X) haben in der Abstimmung ohne Versammlung im Zeitraum von Dienstag, den 16. September 2025 um 0:00 Uhr, bis Donnerstag, den 18. September 2025 um 24:00 Uhr, mit der erforderlichen Mehrheit dem in der Aufforderung zur Stimmabgabe im Bundesanzeiger am 01. September 2025 veröffentlichten Beschlussvorschlag der pferdewetten.de AG mit großer Mehrheit zugestimmt und damit die Neufassung der Anleihebedingungen beschlossen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
