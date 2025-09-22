NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Glencore mit einem Kursziel von 370 Pence auf "Overweight" belassen. Ein Ende des Exportstopps für Kobalt aus dem Kongo wäre ein positiver Ergebniskick für den Bergbaukonzern, schrieb Dominic O'Kane am Montag. Im Oktober zeichnet sich ein Ende des achtmonatigen Exportverbots ab./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 07:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 07:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: JE00B4T3BW64
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 07:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 07:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: JE00B4T3BW64
© 2025 dpa-AFX-Analyser