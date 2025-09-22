Auf der mwb High Tech Engineering Conference bekräftigte IR-Manager Kevin Lorenz die starke Marktposition von WashTec sowie die profitablen mittelfristigen Ziele des Unternehmens. Das Full-Service-Modell - bestehend aus Anlagen, Service, Verbrauchsmaterialien und digitalen Plattformen - stützt rund 45 % wiederkehrende Umsätze, getragen von der weltweit größten installierten Basis und dem dichtesten Servicenetz in Europa. Wachstumstreiber sind Digitalisierung, Abo-Programme und nachhaltigkeitsorientierte Innovationen, die den Kundennutzen sowie die Kundenbindung erhöhen. Mittelfristig strebt das Unternehmen 5 % jährliches Umsatzwachstum, eine EBIT-Marge von 12-14 % und einen Free Cashflow von 40-50 Mio. EUR p.a. an, was auf Basis der Prognosen für 2027 einem EV/EBIT von nur 7-8,5x entspricht. Mit robuster Cash-Generierung und einer attraktiven Dividendenrendite von über 6 % bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 55,00 EUR - zusätzliches Potenzial ergibt sich aus wiederkehrenden Umsätzen, Margensteigerungen in Nordamerika sowie strukturellen Profitabilitätsgewinnen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/washtec-ag





© 2025 AlsterResearch