EQS Stimmrechtsmitteilung: WashTec AG
Mit Mitteilung vom 28. Oktober 2025 hat uns die Alantra EQMC Asset Management SGIIC, S.A., Madrid, Spanien ("Alantra EQMC") mitgeteilt, dass Alantra EQMC am 22. Oktober 2025 die Schwelle von 20 % der Stimmrechte an der WashTec AG, Argonstraße 7, 86153 Augsburg, Deutschland ("WashTec") gemäß §§ 33, 34 WpHG überschritten hat. Alantra EQMC hält keine Stimmrechte an WashTec direkt; vielmehr werden alle Stimmrechte von Fonds gehalten, die von Alantra EQMC verwaltet werden.
In diesem Zusammenhang informierte uns Alantra EQMC gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG wie folgt:
