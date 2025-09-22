Vergangene Handelswoche konnte sich die BYD-Aktie um +9% erholen, doch diese Woche scheint es mit dem Aufwärtstrend schon wieder vorbei zu sein. Der Kurs des chinesischen Auto- und Batteriekonzerns bricht am Montagmorgen um fast -4% ein. Was hat Warren Buffett damit zu tun und wie sollten Anleger sich nun verhalten? Berkshire Hathway ist komplett raus Eigentlich war die Nachricht absehbar. Warren Buffetts legendäre Investmentgesellschaft Berkshire ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de