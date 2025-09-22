© Foto: zz/NPX/STAR MAX/IPx - STRMX2008 stieg Berkshire Hathaway für rund 230 Millionen US-Dollar bei BYD ein, jetzt ist der Exit komplett. Die Beteiligung hatte sich mehr als verzwanzigfacht.Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat ihre Beteiligung am chinesischen Autohersteller BYD vollständig beendet. Damit endet nach 17 Jahren ein Engagement, das sich in dieser Zeit mehr als verzwanzigfacht hat. Den vollständigen Ausstieg meldete zunächst CNBC; in einem Bericht von Berkshire Hathaway Energy, der Konzerntochter, die die Aktien hielt, wurde der Wert der Position zum 31. März mit null ausgewiesen - nach 415 Millionen US-Dollar Ende 2024. Berkshire hatte 2008 rund 225 Millionen BYD-Aktien für etwa 230 …Den vollständigen Artikel lesen ...
