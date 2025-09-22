Die ZEAL Network SE (DE000ZEAL241) überrascht mit einer deutlichen Anhebung der Jahresprognose. Der Hamburger Lotterie-Spezialist profitiert von zwei wichtigen Entwicklungen. Traumhausverlosung entwickelt sich besser als erwartet: Die verbesserte Lotterie-Bruttomarge und die positive Entwicklung der Soziallotterie Traumhausverlosung sind die Haupttreiber. Diese beiden Faktoren sorgen dafür, dass ZEAL seine Ziele für 2025 nach oben korrigiert. Das Unternehmen rechnet nun mit Umsatzerlösen zwischen 205 und 215 Millionen Euro. Ursprünglich lag die Prognose bei 195 bis 205 Millionen Euro. Das bedeutet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
