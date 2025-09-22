Die Aktien von Nvidia und AMD befinden sich aktuell im Konsolidierungsmodus, doch nun könnten neue Impulse kommen. Konkret bestellte der Rechenzentrumsbetreiber und Bitcoin-Miner Iren GPUs der beiden US-Konzerne im Millionenvolumen. DER AKTIONÄR beleuchtet den Deal.Konkret hat Iren von Nvidia und AMD Grafikkarten im Wert von rund 670 Millionen Dollar erworben, um sein KI-Cloud-Geschäft massiv auszubauen. Diese Investition markiert einen strategischen Schritt, um von der wachsenden Nachfrage nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
