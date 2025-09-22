EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Infineon Technologies AG / Aktienrückkäufe vom 15. September 2025 bis zum 19. September 2025

Infineon Technologies AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



22.09.2025 / 14:33 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Infineon Technologies AG:

Aktienrückkaufprogramm 2025 - Wöchentliche Zwischenmeldung 1

Neubiberg, 22. September 2025

Aktienrückkaufprogramm 2025 - Woche 1 vom 15. September bis 19. September 2025 / 1. Zwischenmeldung

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 15. September 2025 bis einschließlich 19. September 2025 hat die Infineon Technologies AG insgesamt 176.800 Aktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben, das am 15. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben wurde. Der Rückkauf erfolgt im Auftrag der Infineon Technologies AG durch Einschaltung eines unabhängigen Kreditinstituts über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2025

Date Aggregiertes Volumen

(Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittkurs (EUR) Handelsplatz 15. September 2025 45.000 32,4506 Xetra 16. September 2025 48.800 32,5641 Xetra 17. September 2025 45.000 32,2273 Xetra 18. September 2025 8.000 33,5291 Xetra 19. September 2025 30.000 33,1163 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 auf der Internetseite der Infineon Technologies AG veröffentlicht unter https://www.infineon.com/de/about/investor/infineon-share/share-buyback-program

Insgesamt wurden bisher während des Aktienrückkaufs vom 15. September 2025 bis einschließlich 19. September 2025 176.800 Aktien erworben.

Infineon Technologies AG

Der Vorstand

