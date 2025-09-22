Die OMV-Tochter soll mit Borouge zu einem riesigen Chemiekonzern verschmolzen werden. Der Vorstandsvorsitzende des Öl-, Gas- und Chemieproduzenten OMV, Alfred Stern, rechnet hier nach wie vor mit einem pünktlichen Abschluss der geplanten Milliardenfusion zwischen den beiden Petrochemieunternehmen. Verzögerungen erwartet er nicht."Wir sind im Plan, das Closing im ersten Quartal 2026 abzuschließen. Das Closing ist abhängig von den behördlichen Genehmigungen, da machen wir sehr gute Fortschritte", ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär