TIN INN Holding AG: Baader Bank startet Coverage mit "Kauf"-Empfehlung und Kursziel von EUR 14,50 - Kurspotenzial 29 %



Wassenberg, 22. September 2025. Die TIN INN Holding AG (Ticker TIW / ISIN DE000A40ZTT8 ), die vertikal integrierte Hospitality-Plattform für standardisierte ESG-Hotels in deutschen Mittelstädten, wird künftig durch Analysten von Baader Europe bewertet. In ihrer Initialstudie sprechen die Analysten eine "Kauf"-Empfehlung mit Kursziel von EUR 14,50 aus. Dies entspricht einem Kurspotenzial von rund 29 % gegenüber dem Xetra-Schlusskurs von EUR 11,20 am 19. September 2025. Die Analysten betrachten TIN INN als Frühphaseninvestition in ein äußerst attraktives Geschäftsmodell, das sich bereits mit der Eröffnung der ersten fünf Hotels überzeugt und Zugang zu einem bisher nicht zugänglichen Marktsegment für Übernachtungen in mittelgroßen Städten Deutschlands bietet. Insbesondere das Wachstumspotenzial und die bereits laufende Umsetzung der Expansionspläne werden in der Studie betont.



Über die Baader Bank AG: Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt - sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.



Über TIN INN Holding AG: Die TIN INN Holding AG ("TIN INN" oder "Gesellschaft") ist einer der innovativsten Hotelbetreiber weltweit und setzt mit einem einzigartigen Konzept aus modularer Bauweise, vollständiger Digitalisierung und nachhaltiger Wertschöpfung neue Maßstäbe in der Hotellerie und seriellen Produktion von Gebäuden. TIN INN entwickelt, produziert, besitzt und betreibt Hotels aus recycelten Seefrachtcontainern - ein Geschäftsmodell, das die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt und Skalierbarkeit mit hoher Effizienz verbindet. Die am Standort Wassenberg errichtete Smart Factory wurde über Jahre entwickelt, der Produktionsoutput erreicht bis 50 Hotels pro Jahr. Die Bauzeit beträgt vier Monate. Die Hotels richten sich vor allem an beruflich Reisende, bieten ein hochwertiges 3-Sterne-Plus-Erlebnis und sind gezielt in Mittelstädten mit 20.000 bis 200.000 Einwohnern angesiedelt - Märkte, die von traditionellen Hotelketten oft nicht abgedeckt werden. TIN INN kombiniert erstklassiges Design, smarte Technologie und nachhaltige Bauweise, um eine moderne, effiziente und profitable Hotelkette zu etablieren. Weitere Informationen über TIN INN finden sich unter corporate.tin-inn.com .



TIN INN Holding AG Estelle Walle

Investor Relations

ir@tin-inn.com

Forster Weg 40

41849 Wassenberg

Deutschland

corporate.tin-inn.com



