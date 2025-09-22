© Foto: Dall-EMetaplanet sorgt mit einem 632-Milliarden-US-Dollar-Bitcoin-Kauf für Aufsehen und etabliert sich damit als einer der größten börsennotierten Bitcoin-Halter.Metaplanet hat am Montag mitgeteilt, 5.419 Bitcoin im Wert von rund 632,5 Millionen US-Dollar erworben zu haben. Mit dem größten Kauf seiner Unternehmensgeschichte steigt die in Tokio gelistete Investmentfirma zum fünftgrößten börsennotierten Bitcoin-Halter weltweit auf und zieht an Bullish, dem von Peter Thiel unterstützten Unternehmen, vorbei. Die Transaktion erfolgte zu einem Durchschnittspreis von 116.724 US-Dollar (17,28 Millionen Yen) pro Coin. Damit hält Metaplanet nun insgesamt 25.555 BTC, was einem Marktwert von etwa 2,91 …Den vollständigen Artikel lesen ...
