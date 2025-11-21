Die Metaplanet-Aktie fällt im Kurs unaufhaltsam gen Süden und der Bitcoin tut genau dasselbe. Die Schlinge scheint sich für die Holding nun scheinbar zuzuziehen, da vielfach die Sorge vor einem kompletten Untergang geäußert wird. Die Schlinge zieht sich zu Ein Blick in die sozialen Medien zu Metaplanet liefert aktuell genau zwei Ergebnisse. Während die eine Seite bei der japanischen Holding und beim Bitcoin selbst die scheinbar größte Kaufchance ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de