Montag, 22.09.2025
Der nächste große KI-Durchbruch in der Frauengesundheit?
PTA-PVR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

DJ PTA-PVR: OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

OMV Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/22.09.2025/17:40 UTC+2) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: BlackRock, Inc. Registrierter Sitz und Staat: Wilmington, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt)

5. Datum der Schwellenberührung 19.09.2025

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person 

% der Stimmrechte, die  % der Stimmrechte, die die Finanz-/    Total von   Gesamtzahl der 
           zu Aktien gehören   sonstigen Instrumente repräsentieren   beiden in %   Stimmrechte des 
              (7.A)            (7.B.1 + 7.B.2)        (7.A + 7.B)    Emittenten 
 Situation am Tag 
    der     3,75          0,2                    3,95      327.272.727 
Schwellenberührung 
 Situation in der 3,80          0,21                   4,01 
vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören 

ISIN der   Absolut direkt (-- 130  Absolut indirekt (-- 133   Direkt in % (-- 130   Indirekt in % (-- 133 
  Aktien      BörseG 2018)        BörseG 2018)        BörseG 2018)       BörseG 2018) 
AT0000743059 0             12.276.333         0,00           3,75 
  Summe:                     12.276.333                        3,75

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 

Art des Instruments   Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
Wertpapierleihe       N/A     N/A             224005       0,07 
American Depository Receipt N/A     N/A             175546       0,05 
                            Summe:         399.551       0,12

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte   Stimmrechte 
  Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut     in % 
Differenzkontrakt N/A     N/A           Barausgleich           259357      0,08 
                                    Summe:         259.357     0,08

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: 

Direkt    Direkt gehaltene  Direkt gehaltene Finanz-/ Total von 
  Ziffer         Name        kontrolliert  Stimmrechte in Aktien sonstige Instrumente (%) beiden (%) 
                       durch Ziffer      (%) 
1       BlackRock, Inc.                n/a          n/a            n/a 
2       BlackRock Saturn Subco, LLC  1        n/a          n/a            n/a 
3       BlackRock Finance, Inc.    2        n/a          n/a            n/a 
4       BlackRock Holdco 2, Inc.   3        n/a          n/a            n/a 
5       BlackRock Financial      4        n/a          n/a            n/a 
       Management, Inc. 
6       BlackRock International    5        n/a          n/a            n/a 
       Holdings, Inc. 
7       BR Jersey International    6        n/a          n/a            n/a 
       Holdings L.P. 
8       BlackRock Australia Holdco  7        n/a          n/a            n/a 
       Pty. Ltd. 
       BlackRock Investment 
9       Management (Australia)    8        n/a          n/a            n/a 
       Limited 
10      Trident Merger, LLC      3        n/a          n/a            n/a 
11      BlackRock Investment     10        n/a          n/a            n/a 
       Management, LLC 
12      BlackRock (Singapore) Holdco 7        n/a          n/a            n/a 
       Pte. Ltd. 
13      BlackRock HK Holdco Limited  12        n/a          n/a            n/a 
14      BlackRock Asset Management  13        n/a          n/a            n/a 
       North Asia Limited 
15      BlackRock Lux Finco S.à.r.l. 13        n/a          n/a            n/a 
16      BlackRock Japan Holdings GK  15        n/a          n/a            n/a 
17      BlackRock Japan Co., Ltd.   16        n/a          n/a            n/a 
18      BlackRock (Singapore) Limited 12        n/a          n/a            n/a 
19      BlackRock Holdco 3, LLC    7        n/a          n/a            n/a 
20      BlackRock Cayman 1 LP     19        n/a          n/a            n/a 
21      BlackRock Cayman West Bay   20        n/a          n/a            n/a 
       Finco Limited 
22      BlackRock Cayman West Bay IV 21        n/a          n/a            n/a 
       Limited 
23      BlackRock Group Limited    22        n/a          n/a            n/a 
24      BlackRock Finance Europe   23        n/a          n/a            n/a 
       Limited 
25      BlackRock Investment     24        n/a          n/a            n/a 
       Management (UK) Limited 
26      BlackRock (Netherlands) B.V. 24        n/a          n/a            n/a 
27      BlackRock Asset Management  26        n/a          n/a            n/a 
       Deutschland AG 
28      BlackRock Advisors (UK)    24        n/a          n/a            n/a 
       Limited 
29      BlackRock Capital Holdings,  5        n/a          n/a            n/a 
       Inc. 
30      BlackRock Advisors, LLC    29        n/a          n/a            n/a 
31      BlackRock Canada Holdings ULC 6        n/a          n/a            n/a 
32      BlackRock Asset Management  31        n/a          n/a            n/a 
       Canada Limited 
33      BlackRock Holdco 4, LLC    5        n/a          n/a            n/a 
34      BlackRock Holdco 6, LLC    33        n/a          n/a            n/a 
35      BlackRock Delaware Holdings  34        n/a          n/a            n/a 
       Inc. 
36      BlackRock Fund Advisors    35        n/a          n/a            n/a 
37      BlackRock Institutional Trust 35        n/a          n/a            n/a 
       Company, National Association 
38      Amethyst Intermediate LLC   11        n/a          n/a            n/a 
39      Aperio Holdings LLC      38        n/a          n/a            n/a 
40      Aperio Group, LLC       39        n/a          n/a            n/a 
41      Web Holdings, LLC       10        n/a          n/a            n/a 
42      SpiderRock Advisors, LLC   41        n/a          n/a            n/a

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

Die Offenlegungspflicht ergab sich daraus, dass die Gesamtbeteiligung von BlackRock, Inc. 4 % unterschritt.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      OMV Aktiengesellschaft 
           Trabrennstraße 6-8 
           1020 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Thomas Hölzl 
Tel.:         +43 1 40440/23760 
E-Mail:        compliance@omv.com 
Website:       www.omv.com 
ISIN(s):       AT0000743059 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1758555600027 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2025 11:40 ET (15:40 GMT)

© 2025 Dow Jones News
