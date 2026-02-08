OMV blickt auf über 60 Jahre Unternehmensgeschichte zurück und zählt heute zu den wichtigsten Playern der internationalen Energiebranche. Ursprünglich aus der österreichischen Mineralölverwaltung hervorgegangen, hat sich der Konzern kontinuierlich weiterentwickelt und ist heute in sämtlichen Bereichen der Energieversorgung aktiv: Von der Exploration und Produktion über die Raffination und den Vertrieb von Erdölprodukten bis hin zum Betrieb von Tankstellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
