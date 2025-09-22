© Foto: Walter Cicchetti - stock.adobe.comT-Mobile-CEO Mike Sievert gibt die Führung ab und Srini Gopalan übernimmt ab November. Anleger reagieren nervös, die Aktie fällt zunächst deutlich.Die Aktie von T-Mobile, dem Tochterunternehmen der Deutschen Telekom, hat am Montag an der NASDAQ vorbörslich nachgegeben, nachdem der Telekommunikationskonzern einen Wechsel an der Spitze bekanntgab. Der Kurs verlor 1,2 Prozent und entwickelte sich damit schwächer als die Futures auf den S&P 500, die 0,3 Prozent im Minus lagen. Nach dem Handelsbeginn erholte sich die Aktie nur leicht und notierte zwischenzeitlich bei 238,24 US-Dollar (Stand 16:17 Uhr MESZ). Srini Gopalan übernimmt das Amt von Mike Sievert Ab dem 1. November wird Srini Gopalan …Den vollständigen Artikel lesen ...
