Montag, 22.09.2025
Der nächste große KI-Durchbruch in der Frauengesundheit?
WKN: A1C8PJ | ISIN: CH0118530366
Dow Jones News
22.09.2025 18:33 Uhr
182 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: Peach Property Group AG: Prolongation einer EUR 203 Mio. Finanzierung sichergestellt

DJ PTA-News: Peach Property Group AG: Prolongation einer EUR 203 Mio. Finanzierung sichergestellt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Peach Property Group AG: Prolongation einer EUR 203 Mio. Finanzierung sichergestellt

[ PDF ]

Zürich (pta000/22.09.2025/18:00 UTC+2)

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

• Deutsche Grossbank verlängert besicherten Kredit um weitere sieben Jahre • Massnahme ist Teil der erfolgreichen Bilanztransformation

Die Peach Property Group AG ("Peach Property Group"), ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland, hat heute den Vertrag zur Prolongation einer bestehenden besicherten Finanzierung über EUR 203 Mio. beim derzeitigen Kreditgeber, einer deutschen Grossbank, abgeschlossen. Die ursprüngliche Finanzierung, die im Rahmen eines grossvolumigen Share Deals mit der Übernahme von seinerzeit 4.300 Wohnungen im Jahr 2021 auf die Peach Property Group übergegangen war, wird um weitere sieben Jahre verlängert. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich zum Monatsende nach erfolgreicher Erfüllung marktüblicher Auszahlungsvoraussetzungen.

Die nun bis 2032 laufende Finanzierung macht rund 20% der Gesamtfinanzverbindlichkeiten der Peach Property Group aus. Die Massnahme ist Teil der erfolgreichen Umsetzung der Bilanztransformation. Sie trägt aufgrund attraktiver Konditionen dazu bei, das Fälligkeitenprofil des Unternehmens ausgewogen zu verlängern.

Gerald Klinck, CEO und CFO der Peach Property Group AG: "Die Prolongation dieses bedeutenden Einzelkredits dokumentiert eindrucksvoll das Vertrauen unserer Banken in unsere langfristige Strategie und Stabilität. Sie ist ein wesentlicher Meilenstein unserer konsequenten Bilanztransformation und stärkt nachhaltig unsere finanzielle Basis. Auf diesem soliden Fundament richten wir unseren Fokus weiterhin auf die Performance des Strategic Portfolios, den gezielten Abverkauf des Non-Strategic Portfolios und die nachhaltige Steigerung des Shareholder Value."

Kontakte:

Medien, Investoren und Analysten

Gerald Klinck, Chief Executive Officer

+41 44 485 50 00 | investors@peachproperty.com

Medien Deutschland

Rosenberg Strategic Communications GmbH & Co. KG

Jorg Keller, Associate Director

+49 151 61527741 | j.keller@rosenbergsc.com

Über die Peach Property Group AG

Die Peach Property Group ist ein Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt auf Mietwohnungen in Deutschland. Die Gruppe steht für langjährige Erfahrung, Kompetenz und Qualität. Innovative Lösungen für die Bedürfnisse der Mieter, starke Partnerschaften und eine breite Wertschöpfungskette runden das Profil ab, während Digitalisierung und Nachhaltigkeit das operative Geschäft prägen. Das Portfolio besteht aus renditestarken Objekten, typischerweise in deutschen Tier-II-Städten im Einzugsgebiet von Ballungszentren. Die Aktivitäten erstrecken sich daher über die gesamte Wertschöpfungskette, von der Standortbewertung und Akquisition über das aktive Asset Management bis hin zur Vermietung oder dem Verkauf von Immobilien. Darüber hinaus entwickelt die Gruppe ausgewählte Objekte in der Schweiz für den Verkauf als Eigentumswohnungen, wobei das Entwicklungsprojekt "Peninsula Wädenswil" das letzte derartige Projekt ist.

Die Peach Property Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich sowie den deutschen Gruppensitz in Köln. Die Peach Property Group AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (PEAN, ISIN CH0118530366). Der Verwaltungsrat umfasst Michael Zahn (Präsident), Cyrill Schneuwly, Beat Frischknecht, Urs Meister und Alexander Hesse.

Weitere Informationen unter https://peachproperty.com

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Peach Property Group AG 
           Neptunstrasse 96 
           8032 Zürich 
           Schweiz 
Ansprechpartner:   Gerald Klinck 
Tel.:         +41 44 485 50 00 
E-Mail:        investors@peachproperty.com 
Website:       www.peachproperty.com 
ISIN(s):       CH0118530366 (Aktie) 
Börse(n):       SIX Swiss Exchange; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1758556800010 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2025 12:00 ET (16:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
