PTA-News: Montana Aerospace: Montana Aerospace AG schließt erfolgreich Refinanzierung in Höhe von 300 Millionen Euro - zur Erhöhung der finanziellen Flexibilität und Unterstützung des künftigen Wachstums ab

Reinach (pta000/23.09.2025/07:32 UTC+2)

Die Montana Aerospace AG (das "Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften ("Montana Aerospace"), ein führender, stark vertikal integrierter Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie, geben heute den erfolgreichen Abschluss einer neuen syndizierten Finanzierungsstruktur in Höhe von insgesamt 300 Millionen Euro bekannt.

Die neue Finanzierung besteht aus einem Term Loan in Höhe von 100 Millionen Euro sowie einer Revolving Credit Facility (RCF) in Höhe von 200 Millionen Euro. Sie ist über eine Laufzeit von fünf Jahren strukturiert und enthält zwei Optionen zur Verlängerung um jeweils ein Jahr. Die neue Finanzierung wird von einem Konsortium renommierter internationaler Banken unter der Führung der Commerzbank, HSBC und Raiffeisen Bank International bereitgestellt. Die starke Überzeichnung durch die teilnehmenden Institute unterstreicht das hohe Vertrauen in die Finanzkraft der Montana Aerospace AG.

Mit dieser Refinanzierung setzt die Montana Aerospace AG einen bedeutenden Meilenstein in ihrer finanziellen Entwicklung. Die neue Struktur trägt dem attraktiven Cashflow-Profil des Unternehmens noch stärker Rechnung und schafft zusätzliche Flexibilität für zukünftige Investitionen sowie strategische Initiativen. Gleichzeitig spiegelt sie die verbesserte Bilanzstruktur wider und ermöglicht im Vergleich zur vorherigen Finanzierung vorteilhaftere Zinskonditionen.

"Mit dieser Refinanzierung unterstützen wir die langfristige Entwicklung von Montana Aerospace und legen die Basis für nachhaltiges Wachstum", sagt Michael Pistauer, Co-CEO und CFO von Montana Aerospace. "Die attraktiven Konditionen und die flexiblere belegen das Vertrauen unserer Bankpartner und die Robustheit unseres Geschäftsmodells."

Head of M&A and Investor Relations Marc Vesely recte Riha Tel.: +43 664 61 26 261 E-Mail: ir@montana-aerospace.com

Über Montana Aerospace AG Montana Aerospace AG ist eine weltweit tätige Industriegruppe, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie die Energiewirtschaft spezialisiert hat. Alle Produkte und Lösungen basieren auf jahrzehntelanger Werkstoffkompetenz und kommen überall dort zum Einsatz, wo höchste Ansprüche an Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gestellt werden. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro. Die rund 7.600 hochqualifizierten Fachkräfte von Montana Aerospace entwerfen, entwickeln und produzieren an 22 Standorten auf vier Kontinenten wegweisende Technologien für die Luft- und Raumfahrt sowie die Energieindustrie von morgen auf Basis von Aluminium, Titan, Stahl, Verbundwerkstoffen und Kupfer.

