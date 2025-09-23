Nvidia hat einen neuen Investitionsplan vorgelegt, in dem die ChatGPT-Mutter OpenAI eine gravierende Rolle spielt. Leitet das jetzt die nächste Phase beim KI-Boom ein? Und kann das die Aktie von Nvidia noch weiter nach oben schicken? Am Montag schossen die Papiere von Nvidia fast vier Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen neue Investitionspläne bekanntgegeben hatte, welche es in sich haben dürften. Nvidia mit Mega-Plänen Denn der Chipkonzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE