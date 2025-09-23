Die BASF-Aktie nähert sich einer wichtigen Unterstützungszone. Kann der Bereich bei 41 EUR einen weiteren Kursrutsch verhindern?Den vollständigen Artikel lesen ...
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|42,510
|42,540
|08:49
|42,510
|42,540
|08:46
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:38
|BASF: Der Countdown läuft
|Es dauert noch etwas mehr als einen Monat, bis der weltgrößte Chemieproduzent BASF seine Zahlen für das bald endende dritte Quartal veröffentlichen wird. Doch am Markt erhofft man sich bereits am 1....
|08:18
|BASF verliert an Dynamik
|Die BASF-Aktie nähert sich einer wichtigen Unterstützungszone. Kann der Bereich bei 41 EUR einen weiteren Kursrutsch verhindern Den vollständigen Artikel lesen ...
|08:01
|BASF SE - jetzt schlägt die Stunde der mutigen Käufer!
|07:46
|BASF-Aktie: Droht der Absturz unter 35 Euro? Der Chemie-Riese taumelt gefährlich!
|© Foto: Bild von Christian Supik (Fotografie) + Manuela Supik (Design) auf PixabayDie BASF-Aktie steht vor oder an der Klippe. Was einst als strategisches Meisterwerk galt, entwickelt sich zum kostspieligen...
|07:38
|DAX im Plus erwartet: Volkswagen, Porsche, Mercedes-Benz, BASF, RWE und ITM Power im Fokus
|Zum Start in die neue Handelswoche hat sich die Rekordjagd an der Wall Street fortgesetzt. Von den positiven Vorgaben aus den Vereinigten Staaten sollte auch der DAX am Dienstag profitieren können....
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BASF SE
|42,190
|-1,47 %