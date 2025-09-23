Es dauert noch etwas mehr als einen Monat, bis der weltgrößte Chemieproduzent BASF seine Zahlen für das bald endende dritte Quartal veröffentlichen wird. Doch am Markt erhofft man sich bereits am 1. Oktober neue Informationen zum Geschäftsverlauf und dem Ausblick des Vorstands. Denn dann wird BASF einen Kapitalmarkttag im belgischen Antwerpen abhalten.Womöglich erhalten die Marktteilnehmer dann zudem Neuigkeiten zum geplanten Börsengang der Sparte Agricultural Solutions. Auch der laufende Verkaufsprozess ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär