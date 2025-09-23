GBC-Research sieht die Deutsche Grundstücksauktionen AG im ersten Halbjahr 2025 mit einem leichten Umsatzplus und stabiler Nachfragebasis auf Kurs. Die Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker betonen die disziplinierte Kostenstruktur und die intakte Pipeline. Das Kursziel bleibt unverändert bei 12,85 Euro, das Rating "Kaufen" wird bestätigt.

Im ersten Halbjahr 2025 habe die Deutsche Grundstücksauktionen AG den Objektumsatz um 3,6 % auf 37,5 Mio. Euro gesteigert. Die bereinigten Nettoeinnahmen seien trotz selektiver Nachfrage leicht auf 3,84 Mio. Euro gestiegen. Die dezentrale Aufstellung habe als Risikopuffer gewirkt und die Aggregation stabilisiert.

Trotz dieser Entwicklung habe das Halbjahr ergebnisseitig leicht negativ abgeschlossen, mit einem Periodenfehlbetrag von 0,04 Mio. Euro. Die Umsatzerlöse der Muttergesellschaft hätten leicht unter Vorjahr gelegen, die Kostenbasis sei insgesamt diszipliniert geblieben und strukturelle Maßnahmen seien fortgesetzt worden. Die Ergebnisbeiträge der Tochtergesellschaften hätten in Summe auf Vorjahresniveau gelegen, jedoch nicht ausgereicht, um die schwächere Performance der Muttergesellschaft vollständig zu kompensieren.

Das Management habe die Zielsetzung eines Objektumsatzes von 80 Mio. Euro für das Gesamtjahr bestätigt. Dieses Niveau erscheine erreichbar, insbesondere wenn Finanzierungsvorbehalte gelöst würden und die Pipeline realisiert werde. Auf Ergebnisebene sei nach einem leicht negativen Halbjahr eine Verbesserung im dritten Quartal wahrscheinlich.

Analog zu den weiterhin unveränderten Prognoseannahmen habe GBC-Research im Rahmen des DCF-Modells ein unverändertes Bewertungsergebnis in Höhe von 12,85 Euro ermittelt und vergebe weiterhin das Rating "Kaufen".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.09.2025, 8:40 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 18.09.2025 um 18:20 Uhr fertiggestellt und am 22.09.2025 um 8:00 Uhr erstmals veröffentlicht.



Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e918c95d2e010673f1060f9e6fe93951



Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.