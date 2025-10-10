PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Ergebnisse der Herbst-Auktionen und nach drei Quartalen 2025

Anzeige
WKN: 553340 | ISIN: DE0005533400 | Ticker-Symbol: DGR
Xetra
10.10.25 | 10:41
7,000 Euro
+0,72 % +0,050
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE GRUNDSTUECKSAUKTIONEN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE GRUNDSTUECKSAUKTIONEN AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,9007,00017:04
6,3008,10012.09.
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Deutsche Grundstücksauktionen AG: Ergebnisse der Herbst-Auktionen und nach drei Quartalen 2025

Berlin (pta000/10.10.2025/14:56 UTC+2)

Auf den Herbstauktionen der Deutschen Grundstücksauktionen AG und ihrer 100%igen Tochtergesellschaften, Marktführer für Immobilienauktionen in Deutschland, wurden insg. 289 Immobilien im Gegenwert von rd. EUR 22,7 Mio. versteigert bzw. im Maklerbereich der Firma Plettner & Brecht Immobilien GmbH verkauft. Erstmals seit dem vierten Quartal 2022 wurde damit wieder ein Quartals-Objektumsatz über 20 Mio. erzielt.

Im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres haben sich die Objektumsätze insgesamt sehr positiv entwickelt (+ 10,5 %). Die prognostizierte Marktbelebung war im dritten Quartal spürbar, auch wenn noch immer eine Kaufzurückhaltung bei einigen größeren Immobilien festzustellen war.

Die Ergebnisse der einzelnen Gesellschaften der Gruppe fielen jedoch unterschiedlich aus. Am stärksten verbessert zeigt sich das Ergebnis der Sächsische Grundstücksauktionen AG und der Plettner & Brecht Immobilien GmbH, deren Objektumsätze sich gegenüber dem dritten Quartal des Vorjahres deutlich erhöht haben. Auch die Deutsche Grundstücksauktionen AG und die die Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH haben Zuwächse beim Objektumsatz erzielt, während die Westdeutsche Grundstücksauktionen AG Rückgänge verzeichnete. 

Deutsche Grundstücksauktionen AG      Sep 25      EUR 7.942.170 
Sächsische Grundstücksauktionen AG     Aug 25      EUR 6.633.950 
Norddeutsche Grundstücksauktionen AG    Aug 25      EUR 1.910.000 
Plettner & Brecht Immobilien GmbH      Aug 25      EUR 4.513.020 
Westdeutsche Grundstücksauktionen AG    Sep 25      EUR 545.000 
Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH Juli - Sept. 2025 EUR 1.166.283 
Gesamt: Immobilien für                    EUR 22.710.423

Rund 80 % der angebotenen Objekte fanden neue Eigentümer. Die erzielten Netto-Einnahmen aus Aufgeldern und Provisionen lagen mit rd. EUR 1,98 Mio. auf Vorjahresniveau (EUR 2,04 Mio.).

Ergebnisse der ersten neun Monate 2025

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG und ihre Tochtergesellschaften haben somit in den ersten drei Quartalen 2025 auf den Auktionen und im Maklerbereich insgesamt 919 Immobilien für rd. EUR 60,2 Mio. (Vorjahr 1.127 Objekte für EUR 56,7 Mio.) verkauft. Die Objektumsätze liegen damit rd. 6,25% über dem Vorjahresniveau. Die bereinigten Netto-Einnahmen lagen bei rd. EUR 5,83 Mio., das identisch mit dem Vorjahr.

Die Talfahrt der Immobilienpreise in Deutschland ist gestoppt. Der Immobilienpreisindex des Verbands deutscher Pfandbriefbanken basierend auf der Auswertung von Immobilientransaktionsdaten zeigt wieder steigende Preise. Der positive Trend wird sich nach übereinstimmender Meinung auch in der zweiten Jahreshälfte 2025 fortsetzen, allerdings in einem überschaubaren Rahmen.

Zur Bestätigung des positiven Trends und zur Erreichung unserer Ziele sowie eines positiven Jahresergebnis liegen die Bemühungen nun auf den Einlieferungen für die Auktionen des 4. Quartals und bei den Verkaufsbemühungen im Nachverkauf der vergangenen Auktionen, sowie im Maklerbereich der Plettner & Brecht Immobilien GmbH.

Aufgrund der verbesserten Marktlage und der Erfahrungen der letzten Monate sehen wir gute Chance im vierten Quartal eine Umsatz- und Ergebnissteigerung gegenüber dem Vorjahr zu erreichen.

Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400):

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, gewerblicher und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA), Westdeutschen (WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Deutsche Grundstücksauktionen AG 
           Kurfürstendamm 65 
           10707 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Stefan Powels 
Tel.:         +49 30 88468-80 
E-Mail:        SPowels@dga-ag.de 
Website:       www.dga-ag.de 
ISIN(s):       DE0005533400 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

