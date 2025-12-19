DJ PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Ergebnisse der Auktionen im 4. Quartal 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Deutsche Grundstücksauktionen AG: Ergebnisse der Auktionen im 4. Quartal 2025

Berlin (pta000/19.12.2025/10:58 UTC+1)

Positive Entwicklung im Verlauf des Jahres

Auf den Winterauktionen der Deutschen Grundstücksauktionen AG und ihrer 100%igen Tochtergesellschaften, Marktführer für Immobilienauktionen in Deutschland, wurden insg. 283 Immobilien im Gegenwert von rd. EUR 21 Mio. versteigert. Die bisherigen Auktionsumsätze im vierten Quartal liegen damit bereits über dem Ergebnis des Vorjahresquartals (EUR 17,2 Mio.).

Bis zum Jahresende werden in der Gruppe noch einige Verträge im Rahmen des jeweiligen Nachverkaufs bzw. im Maklerbereich beurkundet, das Ergebnis des vierten Quartals 2025 wird sich deswegen noch weiter verbessern. Die Objektumsatzzahlen des gesamten Geschäftsjahres 2025 werden am 06. Januar 2026 bekannt gegeben.

Der gesamte Objektumsatz der Gruppe wird im laufenden Jahr deutlich über dem Vorjahreswert (EUR 73,9 Mio.) liegen und auch die Zielmarke von EUR 80 Mio. übertreffen. Mit den Umsatzsteigerungen ging auch die Verbesserung der Einnahmen aus Auktionsaufgeldern und Maklerprovisionen einher.

Auch wenn die Ergebnisse der einzelnen Gesellschaften der Gruppe im Laufe des Jahres Schwankungen unterworfen waren, lässt sich doch für die Gruppe insgesamt ein positiver Trend ablesen. Über alle Quartale waren eine deutlich verbesserte Nachfrage und eine Marktbelebung feststellbar.

Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400):

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, gewerblicher und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA), Westdeutschen (WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie auf der Website der DGA.

DEUTSCHE GRUNDSTÜCKSAUKTONEN AG Berlin, den 19.12.2025

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Deutsche Grundstücksauktionen AG Kurfürstendamm 65 10707 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Stefan Powels Tel.: +49 30 88468-80 E-Mail: SPowels@dga-ag.de Website: www.dga-ag.de ISIN(s): DE0005533400 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1766138280766 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2025 04:58 ET (09:58 GMT)