PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Geschäftsjahr der Deutschen Grundstücksauktionen AG über den Erwartungen

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG und ihre fünf 100%-igen Tochtergesellschaften blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, in dem eine deutliche Umsatz-steigerung gelang und das Umsatzziel von EUR 80 Mio. klar übertroffen wurde.

Bis zum letzten Tag des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden noch Immobilien nachverkauft bzw. im Maklerbereich der Firma Plettner & Brecht Immobilien GmbH veräußert und damit das Ergebnis des letzten Quartals gegenüber der Zwischenmeldung vom 19.12.25 (283 Immobilien mit rd. EUR 21 Mio. Volumen) noch deutlich verbessert. Im vierten Quartal wurden letztlich 290 Immobilien im Gegenwert von knapp EUR 30,6 Mio. verkauft.

Zwar sind die Ergebnisse der einzelnen Gesellschaften der Gruppe unterschiedlich, aber es lässt sich für die Gruppe ein positiver Trend ablesen:

• In drei Quartalen des Jahres 2025 lagen die Objektumsätze der Gruppe über den entsprechenden Auktionsumsätzen des

Vorjahres, nur im 2. Quartal gab es einen geringfügigen Rückgang. • Im zweiten Halbjahr gab es eine deutliche Marktbelebung mit spürbar gestiegenen Objektumsätzen. • Insgesamt wurde im Geschäftsjahr 2025 ein Objektumsatz von EUR 90.878.985 erzielt, das war eine Steigerung um gut

23 % gegenüber dem Vorjahr mit einem Objektumsatz von EUR 73.868.663. • Die um Umsatzsteuer und mögliche Unterprovisionen bereinigten Nettoeinnahmen aus Auktionsaufgeldern und

Maklerprovisionen lagen mit rd. EUR 8,10 Mio. ca. 9 % über dem Vorjahreswert (rd. EUR 7,43 Mio.).

Im Einzelnen:

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG konnte 196 Immobilien für EUR 27.554.520 versteigern.

Die Sächsische Grundstücksauktionen AG konnte 319 Immobilien für EUR 24.483.282 zuschlagen.

Die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG hat 86 Immobilien für EUR 7.803.012 verkauft.

Die dritte regionale Tochtergesellschaft, die Westdeutsche Grundstücksauktionen AG, hat 35 Objekte für EUR 8.212.450 versteigert.

Die Plettner & Brecht Immobilien GmbH hat im Auktions- und Maklerbereich zusammen 69 Immobilien für EUR 19.860.720 veräußert.

Auf den Online-Auktionen der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH wurden 504 Immobilien für EUR 2.965.001 verkauft.

Die Gruppe der Deutschen Grundstücksauktionen AG verzeichnete trotz der positiven Entwicklung eine leicht gesunkene Verkaufsquote von 80,8 % nach 84,3 % im Vorjahr. Dies begründet sich mit der gewollten Reduzierung der eingelieferten kleinstpreisigen Objekte, die bisher vor allem bei den Online-Auktionen für hohe Verkaufsquoten sorgten. Insgesamt sank die Anzahl der verkauften Immobilien um knapp 17 % von 1.456 Immobilien auf 1.209.

Es wurden Umsatzsteigerungen realisiert und auch weiterhin eine strikte Kostendisziplin eingehalten, so dass mit einem gegenüber dem Vorjahr verbesserten Jahresergebnis gerechnet wird.

