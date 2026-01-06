Anzeige
Mehr »
Dienstag, 06.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Wie ein junger Batterie-Spezialist plötzlich zum unverzichtbaren Partner wird!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 553340 | ISIN: DE0005533400 | Ticker-Symbol: DGR
Xetra
06.01.26 | 10:53
5,750 Euro
+2,68 % +0,150
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE GRUNDSTUECKSAUKTIONEN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE GRUNDSTUECKSAUKTIONEN AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
5,7505,90011:27
Dow Jones News
06.01.2026 10:21 Uhr
165 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Geschäftsjahr der Deutschen Grundstücksauktionen AG über den Erwartungen

DJ PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Geschäftsjahr der Deutschen Grundstücksauktionen AG über den Erwartungen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Deutsche Grundstücksauktionen AG: Geschäftsjahr der Deutschen Grundstücksauktionen AG über den Erwartungen

Berlin (pta000/06.01.2026/09:50 UTC+1)

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG und ihre fünf 100%-igen Tochtergesellschaften blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück, in dem eine deutliche Umsatz-steigerung gelang und das Umsatzziel von EUR 80 Mio. klar übertroffen wurde.

Bis zum letzten Tag des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden noch Immobilien nachverkauft bzw. im Maklerbereich der Firma Plettner & Brecht Immobilien GmbH veräußert und damit das Ergebnis des letzten Quartals gegenüber der Zwischenmeldung vom 19.12.25 (283 Immobilien mit rd. EUR 21 Mio. Volumen) noch deutlich verbessert. Im vierten Quartal wurden letztlich 290 Immobilien im Gegenwert von knapp EUR 30,6 Mio. verkauft.

Zwar sind die Ergebnisse der einzelnen Gesellschaften der Gruppe unterschiedlich, aber es lässt sich für die Gruppe ein positiver Trend ablesen:

• In drei Quartalen des Jahres 2025 lagen die Objektumsätze der Gruppe über den entsprechenden Auktionsumsätzen des

Vorjahres, nur im 2. Quartal gab es einen geringfügigen Rückgang. • Im zweiten Halbjahr gab es eine deutliche Marktbelebung mit spürbar gestiegenen Objektumsätzen. • Insgesamt wurde im Geschäftsjahr 2025 ein Objektumsatz von EUR 90.878.985 erzielt, das war eine Steigerung um gut

23 % gegenüber dem Vorjahr mit einem Objektumsatz von EUR 73.868.663. • Die um Umsatzsteuer und mögliche Unterprovisionen bereinigten Nettoeinnahmen aus Auktionsaufgeldern und

Maklerprovisionen lagen mit rd. EUR 8,10 Mio. ca. 9 % über dem Vorjahreswert (rd. EUR 7,43 Mio.).

Im Einzelnen:

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG konnte 196 Immobilien für EUR 27.554.520 versteigern.

Die Sächsische Grundstücksauktionen AG konnte 319 Immobilien für EUR 24.483.282 zuschlagen.

Die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG hat 86 Immobilien für EUR 7.803.012 verkauft.

Die dritte regionale Tochtergesellschaft, die Westdeutsche Grundstücksauktionen AG, hat 35 Objekte für EUR 8.212.450 versteigert.

Die Plettner & Brecht Immobilien GmbH hat im Auktions- und Maklerbereich zusammen 69 Immobilien für EUR 19.860.720 veräußert.

Auf den Online-Auktionen der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH wurden 504 Immobilien für EUR 2.965.001 verkauft.

Die Gruppe der Deutschen Grundstücksauktionen AG verzeichnete trotz der positiven Entwicklung eine leicht gesunkene Verkaufsquote von 80,8 % nach 84,3 % im Vorjahr. Dies begründet sich mit der gewollten Reduzierung der eingelieferten kleinstpreisigen Objekte, die bisher vor allem bei den Online-Auktionen für hohe Verkaufsquoten sorgten. Insgesamt sank die Anzahl der verkauften Immobilien um knapp 17 % von 1.456 Immobilien auf 1.209.

Es wurden Umsatzsteigerungen realisiert und auch weiterhin eine strikte Kostendisziplin eingehalten, so dass mit einem gegenüber dem Vorjahr verbesserten Jahresergebnis gerechnet wird.

Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400):

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, gewerblicher und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA), Westdeutschen (WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA.

DEUTSCHE GRUNDSTÜCKSAUKTONEN AG Berlin, den 06.01.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Deutsche Grundstücksauktionen AG 
           Kurfürstendamm 65 
           10707 Berlin 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Stefan Powels 
Tel.:         +49 30 88468-80 
E-Mail:        SPowels@dga-ag.de 
Website:       www.dga-ag.de 
ISIN(s):       DE0005533400 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1767689400980 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2026 03:50 ET (08:50 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
2025 neigt sich dem Ende zu, ohne klassische Jahresendrallye, aber mit einem DAX, der viele Kritiker Lügen gestraft hat. Über 21 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn, stärker als der US-Markt. Wer hätte das noch vor Monaten erwartet?

Genau solche Entwicklungen machen den Reiz der Börse aus. Denn auch 2026 dürfte wieder alles anders kommen als gedacht. Während viele Analysten weiter steigende Kurse erwarten, rückt eine zentrale Frage in den Fokus: Wo entstehen im kommenden Jahr echte Überraschungen, und wie kann man davon profitieren?

Unser aktueller Spezialreport beleuchtet fünf Entwicklungen, mit denen kaum jemand rechnet, die aber enormes Renditepotenzial bergen. Vom Comeback der Ölwerte über unterschätzte Plattform-Aktien bis hin zur möglichen Wachablösung im KI-Sektor: Wer 2026 überdurchschnittlich abschneiden will, muss antizyklisch denken und frühzeitig Position beziehen.

Im kostenlosen Report stellen wir 5 Aktien vor, die 2026 im Zentrum solcher Wendepunkte stehen könnten. Solide bewertet, gut positioniert und mit überraschend starkem Momentum.

Jetzt kostenlos herunterladen! Bevor andere erkennen, wo die Chancen wirklich liegen!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.