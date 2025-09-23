EQS-News: aconnic AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Wechsel im Aufsichtsrat der aconnic AG: Dr. Stefan Hagemann scheidet aus dem Kontrollgremium und bleibt Geschäftsführer der Tochterfirma aconnic carbonzero GmbH



Die aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6), München, gibt einen Wechsel im Aufsichtsrat bekannt. Herr Dr. Stefan Hagemann legt sein bestehendes Mandat als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 10. Oktober 2025 nieder. Herr Oliver Brichard und Herr Norbert Zeller führen ihr Mandat als Mitglieder des Aufsichtsrats fort. Zur Besetzung eines neuen Mitglieds des Aufsichtsrats bis zur nächsten Hauptversammlung wird die Gesellschaft einen Antrag zur Bestellung durch das Gericht einbringen. Bei der nächsten Hauptversammlung in München wird die Wahl zum Aufsichtsrat erfolgen. Herr Dr. Stefan Hagemann bleibt dem Unternehmen als Geschäftsführer der aconnic carbonzero GmbH verbunden. Er wird seine dortige Geschäftsführerfunktion weiterführen. An der aconnic carbonzero GmbH hält die aconnic AG 51 % der Gesellschaftsanteile. In dem Tochterunternehmen werden die Aktivitäten des Geschäftsbereichs Carbon Capturing & Bio-Energy gebündelt. "Wir danken Herrn Dr. Stefan Hagemann für den Beitrag, den Einsatz und die Zusammenarbeit im Aufsichtsrat. Auf die weitere Zusammenarbeit als Geschäftsführer der aconnic carbonzero GmbH freuen wir uns"", sagt Werner Neubauer, CEO der aconnic AG.

Über die aconnic AG Die aconnic AG ist ein internationaler Technologielieferant und Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Die aconnic AG ermöglicht den Aufbau und Betrieb von Hochleistungs-Gigabitnetzen mit den Schlüsselelementen wie Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Netzsicherheit sowie Technologien und Produkte zur Speicherung von Kohlendioxid zur Erreichung von Klimaneutralität mit Carbon Capture sowie bioenergetische und damit klimaneutrale Treibstoffe. Systeme und Dienstleistungen kommen bei Kunden wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, A1 Telekom Austria und América Móvil zum Einsatz. Die aconnic AG ist der einzige internationale Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Supply Chain sowie Hauptsitz in Deutschland und trägt zur technologischen Autonomie Europas bei. Die aconnic AG (vormals UET AG) notiert seit dem Jahr 2006 an der Deutschen Börse und erwirtschaftete 2024 eine Gesamtleistung von rund 55 Mio. EUR. Kontakt aconnic AG

D-80992 München, Riesstraße 16

Sebastian Schubert, Investor Relations

Telefon: +49 89 3 8998 7770

E-Mail: investor@aconnic.com





