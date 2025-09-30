EQS-Ad-hoc: aconnic AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Sonstiges

aconnic leitet Restrukturierungsmaßnahmen in der Schweiz ein



30.09.2025 / 11:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6) gibt bekannt, dass das Unternehmen Restrukturierungsmaßnahmen in der Schweiz eingeleitet hat. Zu diesem Zweck wurden für die beiden dort ansässigen Gesellschaften Anträge auf Insolvenz gestellt. Ziel dieses Schrittes ist es, die finanziellen und operativen Strukturen des Unternehmens an die aktuellen Marktbedingungen der Telekommunikationsindustrie anzupassen. Die laufenden Geschäftsaktivitäten - insbesondere die direkte Belieferung mit Systemen und Dienstleistungen für Gigabit-Netze an Telekommunikations- und Netzbetreiber im Bereich kritischer Infrastrukturen - sind von den Verfahren nicht betroffen. Gleiches gilt für die übrigen Konzerngesellschaften in Deutschland und weltweit. Die Schweizer Tochterunternehmen erbringen überwiegend Forschungs- und Entwicklungsleistungen. Das Management arbeitet eng mit den eingesetzten Insolvenzverwaltern sowie den relevanten Stakeholdern zusammen, um die Fortführung der Geschäftstätigkeiten sicherzustellen und strategische Optionen für eine nachhaltige Weiterentwicklung des Unternehmens zu prüfen. Parallel dazu setzt die aconnic AG eine Kapitalerhöhung und ein Fundraising-Projekt um, um die Eigenkapitalbasis zu stärken und bestehende Fremdkapitalverbindlichkeiten zu refinanzieren. Der Abschluss dieses Projekts verzögert sich seit mehr als drei Monaten gegenüber dem ursprünglichen Plan und benötigt weitere Umsetzungsschritte zwischen Investor und der aconnic AG. Die von aconnic erforderlichen Anforderungen für die Transaktion sind bereits erfüllt. "Die Marktbedingungen bleiben herausfordernd. Kostensteigerungen und eingeschränkte Investitionstätigkeit verzögern notwendige Maßnahmen im Bereich Kommunikations- und Netzsicherheitsinfrastruktur. Projekte verlaufen auf allen Seiten komplex sowie schleppend und bedürfen laufend Anpassungen und Maßnahmen. Mit den steigenden Auftragseingängen für das vierte Quartal 2025 blicken wir dennoch zuversichtlich in die Zukunft. Die Entscheidung zur Insolvenzanmeldung in der Schweiz haben wir nach sorgfältiger Abwägung als bestmögliche Option gewählt. Wir gehen davon aus, dass die Beeinträchtigungen gering bleiben werden und das Verfahren kurz sein wird", sagt Werner Neubauer, Vorstandsvorsitzender der aconnic AG. Über die aconnic AG Die aconnic AG ist ein internationaler Technologielieferant und Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Die aconnic AG ermöglicht den Aufbau und Betrieb von Hochleistungs-Gigabitnetzen mit den Schlüsselelementen wie Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Netzsicherheit sowie Technologien und Produkte zur Speicherung von Kohlendioxid zur Erreichung von Klimaneutralität mit Carbon Capture sowie bioenergetische und damit klimaneutrale Treibstoffe. Systeme und Dienstleistungen kommen bei Kunden wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, A1 Telekom Austria und América Móvil zum Einsatz. Die aconnic AG ist der einzige internationale Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Supply Chain sowie Hauptsitz in Deutschland und trägt zur technologischen Autonomie Europas bei. Die aconnic AG (vormals UET AG) notiert seit dem Jahr 2006 an der Deutschen Börse und erwirtschaftete 2024 eine Gesamtleistung von rund 55 Mio. EUR. Kontakt aconnic AG

D-80992 München, Riesstraße 16

Sebastian Schubert, Investor Relations

Telefon: +49 89 3 8998 7770

E-Mail: investor@aconnic.com







