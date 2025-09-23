Mitteilung der Planethic Group AG:
Mililk Food Tech mit strategischem Markteintritt in Ostafrika - LOI über 120 Mio. Liter Mililk® pro Jahr unterzeichnet
Die Mililk Food Tech GmbH ("Mililk"), eine 100%ige Tochtergesellschaft der Planethic Group AG (vormals Veganz Group AG) ("Gesellschaft" oder "Planethic") (ISIN: DE000A3E5ED2 / WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ),gibt heute bekannt, dass mit einem potenziellen Distributionspartner eine Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) über die Lieferung von 120 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
