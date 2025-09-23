Enapters H1-25-Ergebnisse blieben hinter den Erwartungen zurück, mit einem Umsatz von 5,6 Mio. EUR, ein Rückgang von 31,7% ggü. Vorjahr und etwa 50% unter unseren Schätzungen, sowie einem EBITDA von -8,1 Mio. EUR gegenüber -3 Mio. EUR im Vorjahr, hauptsächlich aufgrund einer langsamer als erwarteten Abarbeitung der Aufträge. Der Auftragseingang war mit 6,4 Mio. EUR schwach, so dass der Auftragsbestand mit 42 Mio. EUR weitgehend stabil blieb. Das Unternehmen hat zudem die GJ25-Guidance gesenkt und verweist auf eine höhere als erwartete Komplexität beim chinesischen Joint Venture für Container-Montage, die zu operativen Verzögerungen führe. Enapter erwartet nun einen Umsatz von 20-22 Mio. EUR und ein EBITDA von -9 Mio. EUR bis -10 Mio. EUR. Wir bestätigen unser Spek. KAUFEN-Rating, reduzieren jedoch das Kursziel auf 3,50 EUR (von 6,40 EUR) basierend auf den überarbeiteten DCF-Schätzungen, was weiterhin ein Upside-Potenzial von über 90% impliziert. Am 30. September können Sie am Earnings Call teilnehmen und direkte Einblicke vom Management erhalten. Anmeldung hier: https://research-hub.de/events/registration/2025-09-30-14-00/H2O-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/enapter-ag





© 2025 AlsterResearch