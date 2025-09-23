Zürich - Die UBS hat sich im Steuerstreit mit Frankreich nun doch aussergerichtlich geeinigt. Die Grossbank zahlt 835 Millionen Euro - 1 Milliarde weniger als vom Gericht zuletzt verlangt. Damit ist der seit Jahren andauernde grosse Rechtsstreit aus der Welt. Die Bank freue sich bekanntzugeben, dass sie den Streit über ihre grenzüberschreitende Geschäftsaktivitäten in Frankreich zwischen 2004 und 2012 beigelegt habe, heisst es in einer Mitteilung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab